LSK-historiens verste Åråsen-mareritt: Tapte for fjerde gang

LILLESTRØM (VG) (LSK-Sarpsborg 1-2) Fire strake hjemmetap på Åråsen. Det har aldri før skjedd gjennom LSKs 43 sesonger på rad i Eliteserien.

En elendig 1. omgang og en litt bedre 2. omgang holdt slettes ikke for Lillestrøm. Et nytt hjemmetap fulgte opp nederlagene for Odd, Brann og Haugesund. 16.mai-kampen ble like trist som regnværet for hjemmelaget. Sarpsborg kunne dra hjem med tre velfortjente poeng etter scoringene til Kristoffer Zachariassen og Patrick Mortsensen.

LSK-trener Arne Erlandsen byttet ut begge spissene i pausen. Med Erling Knudtzon og Chigozie Udoji på topp ble umiddelbart mer trøkk i Åråsen-regnet. Lillestrøm skapte mer på et kvarter enn de gjorde på hele 1. omgang.

– I dag har Sarpsborg vært klart best. Jeg vil se et helt nytt lag, sa en irritert til Erlandsen til Eurosport i pausen.

Både Frode Kippe, Ifeanyi Matthew og Udoji fikk muligheter. Bulgareren Udo headet den største utenfor. Sarpsborg skapte ikke noe før nesten en halvtime var spilt av omgangen. Arnold Origi reddet skuddet fra Ole Jørgen Halvorsen, før Udo igjen fikk en sjanse. Ballen endte noen centimeter utenfor.

Så satte Sarpsborg spikeren i kisten. Mortensen headet corneren fra innbytter Jonas Lindberg rett i mål. Danskens femte mål for sesongen fastslo det som hadde ligget i lufta hele kampen: Sarpsborg vinner sin første seriekamp på Åråsen noen sinne.

Etter å ha fått dårlig betalt med bare to poeng mot Tromsø, Strømsgodset og Rosenborg vinner Geir Bakkes mannskap en helt nødvendig seier for å henge med Rosenborg, Brann og Odd.

Simen Kind Mikalsen satte inn trøstemålet to minutter på overtid etter en retur fra Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen. Men da var det for sent for LSK.

SARPE-JUBEL: Kristoffer Zachariassen (til høyre) jubler for scoringen sammen med Erton Fejzullahu.

Kanarifansen sendte LSK inn til pause med piping, buing og «blø for drakten». Åråsen-publikumet hadde all grunn til å være misfornøyde. Sarpsborg eide de fleste av de første 45 minuttene og skapte fire av kampens fem sjanser.

Det var derfor fortjent da Zachariassen satte inn 1–0 til gjestene. Origi reddet forsøket fra Ole Jørgen Halvorsen fra spiss vinkel, men LSK-keeperen måtte gi retur. Sarpsborgs gode nykommer fra Nest-Sotra satte ballen i det tomme buret fra fire meters hold.

– Det var et bra skudd fra Ole Jørgen. Returen kom rett i føttene mine, sier han til Eurosport.

Det var gått 38 minutter LSK gikk inn mot pause mer eller mindre opp i limingen. Erton Fejzullahu kom mutters alene med Origi minuttet etter, men curlet ballen rett utenfor. På overtid måtte LSK-keeperen ut i full strekk på et skudd fra Matti Lund Nielsen.

– Det er ikke sånn som vi ønsker å fremstå. Vi slipper til for mye bakover. Vi får ikke tatt vare på de kontringene vi får heller, sa Frode Kippe på vei inn til pause. Keeper Origi kjeftet på seg gult kort.

En blytung kveld for de gule nedrykkskandidatene.