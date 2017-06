Lokalavis: Tromsø søker Høgmo-hjelp for å finne ny trener

Bård Floviks jobb som Tromsø-trener henger i en syltynn tråd. Klubben bruker angivelig Per-Mathias Høgmo i jakten på mulige erstattere.

Ifølge lokalavisen iTromsø har TIL, i arbeidet med å kartlegge mulige hovedtrenere, tatt kontakt med tidligere Tromsø- og landslagstrener Høgmo.

Avisen skriver at Henning Berg, som fikk sparken i ungarske Videoton i starten av juli, skal være en av kandidatene som har blitt spilt inn av Høgmo.

– Jeg har ikke vært i kontakt med Høgmo

På spørsmål fra VG om TIL har søkt Høgmo for hjelp til å finne mulige erstattere, svarer administrerende direktør Stig Arne Engen slik:

– Høgmo har ikke vært involvert i arbeidet med å kartlegge mulige erstattere. Jeg har ikke vært i kontakt med Høgmo. Det kan jeg si. Jeg har ikke forespurt ham om noe.

– Vil det si at det iTromsø skriver om Høgmo, ikke stemmer?

– Det jeg kan si, er at jeg ikke har vært i kontakt med Høgmo, sier Engen, som legger til at han «aldri har hørt om» at Henning Berg kan være aktuell som ny trener.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Per-Mathias Høgmo, Henning Berg eller Bård Flovik.

Steinar Nilsen: – Fullstendig uaktuelt

Ledelsen i Tromsø IL skal møtes i et nytt krisemøte mandag ettermiddag. Klubben ligger på nedrykksplass etter kun å ha vunnet én av sine elleve siste kamper. Dermed er Bård Floviks jobb i fare.

– Vi jobber nå med å forbedre vår sportslige situasjon. Vi har jobbet løpende med dette, og skal ha et møte i ettermiddag, sier Stig Arne Engen.

– Kan møtet ende med at Bård Flovik får sparken?

– Jeg vil ikke uttale meg om noe før vi har hatt det møtet. Vi vil kommunisere ut noe når vi har hatt møtet, hvis vi har kommet frem til noe.

Tidligere Tromsø-trener Steinar Nilsen har flere ganger blitt hentet inn som nødløsning. Men denne gangen er det ikke aktuelt, hevder han selv.

– Det er fullstendig uaktuelt for min del, sier Nilsen, som i dag jobber som direktør i Tromsø Taxi.

