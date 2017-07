Lokalavis: TIL nærmer seg finsk trener

Finske Simo Valakari (44) skal ifølge iTromsø være nære å bli Bård Floviks erstatter.

Fra 2013 til 2015 ledet Simo Valakari den finske klubben SJK Seinäjoki fra nivå to til finsk eliteseriegull.

Nå skal 44-åringen være i sluttforhandlinger om å ta over den ledige trenerjobben i Tromsø, skriver iTromsø.

Kilder tett på klubben bekrefter også til VG at Valakari nærmer seg jobben som ny Tromsø-trener.

Laget har vært uten fast trener etter at Bård Flovik var ferdig mandag forrige uke. I helgens tap mot Haugesund ble laget ledet av Truls Jenssen.

TILs sportssjef Svein-Morten Johansen skal ifølge avisen ha møtt den finske treneren i Oslo forrige uke. De skal forhandle om en kontrakt ut 2017, med opsjon på forlengelse.

VG har onsdag forsøkt å nå TIL-sportssjef Johansen, uten å lykkes.

Finsk gullbragd

Valakari har en lang spiller-CV bak seg, med 32 landskamper for Finland, 20 Premier League-kamper for Derby og 85 MLS-kamper for FC Dallas.

På landslaget spilte han blant annet med den tidligere Tromsø- og RBK-stopperen Miika Koppinen, og i Derby spilte han sammen med Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Etter at han la opp i 2010, har han gjort stor trenersuksess i finsk fotball.

I 2012 tok han over nivå to-laget SJK Seinäjoki. Tre år senere, i 2015, kunne klubben under Valakaris ledelse feire seriegull i den finske eliteserien.

Landslagsassistenten siden 2016 ble tidligere i år linket til den da ledige trenerjobben i skoteske Motherwell, som han spilte for fra 1996 til 2000.

Saken utvides!