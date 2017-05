Lokalavis: Mener Solskjær risikerer sparken i Molde

MOLDE/OSLO (VG) «I fjor var det helt utenkelig. I år kan Solskjær få sparken i Molde», skriver Romsdal Budstikkes sportsleder Trond Hustad.

Han åpner for at Molde-trenerens fremtid kan stå i fare etter tirsdagens 2-1-tap hjemme mot Sogndal. Ole Gunnar Solskjærs menn har tapt tre strake Eliteserie-kamper og spilt fem på rad uten seier. den forrige trepoengeren kom for en måned siden.

«Denne kommentaren er ikke et argument for at Ole Gunnar Solskjær skal få sparken i Molde Fotballklubb. Den uttrykker en oppfatning av at det som fram til nå har vært helt utenkelig, faktisk kan bli et reelt alternativ. Ikke fordi det nødvendigvis er riktig eller smart å gi Solskjær sparken, men fordi klubbens ledelse rett og slett ikke kan tillate seg å sitte og se på at laget legger seg midt på tabellen for tredje år på rad», skriver Hustad i en kommentar etter tapet mot Sogndal.

Han skriver at han tror Solskjær er nødt til å snu situasjonen før sommerpausen hvis ikke ledelsen skal begynne å ta grep.

Hustad sier at han ikke har noe behov for å utdype det han skriver om Solskjær, overfor VG.

SPORTSLEDER: Trond Hustad i Romsdals Budstikke. Foto: Bjørn Brunvoll

Bruker ikke millioner for å bli ydmyket

«Alle vet hvordan vinnerskallene til Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten er skrudd sammen. De bruker ikke mange millioner i året for å bli ydmyket av Sogndal eller andre amatørlag. De driver ikke med fotball for å bli nummer fem eller seks. De er med på dette for å vinne titler. Det har de ikke vært i nærheten av å gjøre siden Solskjær ble hentet tilbake. Og det irriterer dem sannsynligvis grenseløst», skriver han.

Og videre:

«Nå er det et og et halvt år siden Ole Gunnar Solskjær overtok som hovedtrener. Han har fått tid til å sette sammen en ny spillerstall, han har fått lov til å bygge sitt eget lag. Derfor tror jeg det blir fort slutt på tålmodigheten hvis ikke resultatene i Eliteserien snur litt brennkvikt.»

Molde reduserte rett fra avspark – til ingen nytte:

Solskjær: – Ikke opp til meg

Etter 2-1-tapet mot Sogndal fikk Ole Gunnar Solskjær spørsmål av VG om hvor langt det kan gå før det begynner å brenne under føttene hans i Molde-sjefsstolen.

– Nei, det er ikke opp til meg. Jeg liker veldig godt å jobbe med guttene her, og jeg håper jeg får sjansen til å jobbene med hodene deres til søndag (i bortekampen mot Odd), for det hjelper ikke å synes synd på seg selv, sier Solskjær, som trolig hadde håpet på å feire nasjonaldagen i en litt lystigere situasjon.

– 17. mai får gå som den skal gå. 17. mai skal få være 17. mai, og så skal vi møte Odd, som er en tøff kamp. Hvis gutta synes synd på seg selv, får vi ikke med oss noe derfra. Det hjelper verken treneren eller spillerne å synes synd på seg selv, sier Molde-sjefen.