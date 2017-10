Lillestrøms cupfinale kan gi rekordsen kamp i desember

Dersom cupfinalist Lillestrøm må ut i kvalik kan årets siste kamp i norsk fotball spilles kort tid før julaften.

– Jeg har ikke ofret det en tanke. Jeg har ikke brukt en kalori på det, sier Arne Erlandsen, LSK-trener, til VG.

Sarpsborg og Lillestrøm møtes til norgeshistoriens seneste cupfinale 3. desember.

For Lillestrøm, som ligger i faresonen for å spille kvalik, kan siste kamp for året gå 13. desember i verste fall.

– Jeg tror neppe NFF pålegger Lillestrøm å spille kvalik tre dager før eller etter cupfinalen om de ikke vil det, sier Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringer i NFF.

SLIK SPILLES KVALIKEN: Lag nr. 3 i OBOS-ligaen spiller hjemme mot lag nr. 6. Lag nr. 4 spiller hjemme mot lag nr. 5. Vinnerne møtes i neste runde. Det laget som er høyest plassert på tabellen spiller hjemmekamp. Vinneren spiller kvalifiseringskamper, hjemme og borte etter trekning mot lag nr. 14 i Eliteserien. Forbundsstyret kan vedta å erstatte hjemme/bortekampene med én kamp på nøytral bane, dersom det av helt spesielle hensyn er nødvendig.

Det kan gi følgende scenario, satt på spissen:

Hvis LSK skulle slå Sarpsborg og ønske å feire kongepokalen skikkelig uten å ta hensyn til kvalikkamp tre dager senere, kan det bety at kvalikfinalen mellom LSK og et lag fra OBOS-ligaen går først 9./10. desember og 12./13. desember.

– Det er lenge til jul ennå. Vi har mange viktig ting å tenke på før det. Først og fremst treningen som starter om en halvtime, så jeg spekulerer ikke på det (kvaliktidspunkter). Det kan du gjøre så lenge, sier Erlandsen i godt humør.

Temperaturen i Lillestrøm 13. desember de siste syv årene varierer fra mellom 11,6 minusgrader til 2,8 plussgrader, viser tall fra YR.

Mange kamper å sette opp



Med fem runder igjen ligger gultrøyene på 11. plass – bare tre poeng over Aalesund på kvalik og Tromsø på øverste nedrykksplass. Sogndal, Vålerenga og Kristiansund ligger også utsatt til. I «verste fall» vet man ikke hvem som må ut i kvalik mot et lag fra OBOS-ligaen før siste serierunde er ferdig 26. november.

Skulle det laget bli Lillestrøm, skaper det hodebry for Norges Fotballforbund.

Siste runde i OBOS-ligaen spilles 5. november. Kvalikkampene (se faktaboks) for lagene på nivå to spilles etter planen 11., 18./19. og 26. november – dersom ingen av lagene har spillere på landslagssamling i denne perioden.

Erlandsen om fotballkamper:

Vinneren av OBOS-liga-kvaliken møter lag nummer 14. i Eliteserien. Aktuelle datoer for disse kampene er 29. november, 2. desember eller 6. desember. Nøyaktige datoer blir klubbene og NFF enige om.

Hvis dette eliteserielaget skulle bli Lillestrøm, ville de måttet spille siste serierunde 26. november, kvalik 29. november, cupfinale 3. desember og siste kvalikkamp 6. desember. Det kommer trolig ikke til å skje.

– Hvis ikke det er klart hvem som må ut i kvalik før siste runde, kan det i verste fall bli to kvalikkamper etter en cupfinale. Da kan det være snakk om 6./7. desember og 9./10. desember, men vi vil ha dialog med klubbene, sier Rune Pedersen.

– Resultatene avgjør. Vi må være forberedt, og kanskje være bedre til å ha en reservearena klar for det er ikke alle gressmatter som er gode i Norge langt ut i desember, sier Pedersen.

4. desember i fjor



Fjorårets kvalik ble først avsluttet 4. desember da Stabæk slo Jerv. I første kamp på Levermyr la Stabæk inn protest grunnet en hard og fryst bane.

Grimstad-laget spilte sin første kamp i kvaliken 5. november. Da sprutregnet det i Grimstad og kampen mot Mjøndalen ble stoppet til pause. Grunnet landslagsopphold ble den først fullført 19. november. I neste kamp møtte de Kongsvinger som kom rett fra cupfinale.

– Vi har erfaring fra i fjor at det kan bli sent, påpeker Pedersen.

Erlandsen har ingen tanker om problemstillingen. Han er bare opptatt av å styre LSK unna kvalik. For «Fugla» gjenstår Odd (B), Aalesund (H), Brann (B), Sogndal (H) og Sandefjord (B).

– Vi må prestere på det nivået vi har gjort nesten gjennom hele sesongen. Det gjør vi gjennom å ha gode treninger som gir gode kamper. Det er ingen hemmeligheter i fotball, sier Erlandsen.