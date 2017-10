ALFHEIM (VG) (Tromsø – Lillestrøm 2-1) Arne Erlandsen var overrasket over hvor svakt laget hans var før pause. Kaptein Frode Kippe innrømmer at han nå kikker nedover på tabellen.

Etter å ha blitt trillet rundt, utspilt og avkledd før hvilen, lå Lillestrøm høyst fortjent under 0-2 mot Tromsø til pause.

– Vi leverte en første omgang som var noe av det svakeste jeg har opplevd, sier Arne Erlandsen til VG etter kampen.

Lillestrøm reduserte én gang i andre omgang, men det holdt ikke i sekspoengskampen i bunnstriden. Med seier ville gultrøyene hatt ni poeng ned til nedrykk.

1-2-tapet på Alfheim gjør at avstanden er på tre poeng.

Mens Erlandsen «ikke er så opptatt av tabellposisjonen», innrømmer Kippe at han er blitt nettopp det.

– Jeg tenker jo på tabellen, jeg gjør jo det. Jeg har ikke gjort det så mye før nå, men det er kort vei ned. Det er mange lag med kort avstand mellom seg på tabellen.

Det er ingen overdrivelse. Tromsø på direkte nedrykk og Aalesund på kvalifiseringsplass har begge 25 poeng. Sogndal og Vålerenga har 27, Lillestrøm 28 og Kristiansund 29 poeng.

Se høydepunkter fra kampen øverst i saken.

– Overraskende dårlig



Etter at Magnar Ødegaard rygget inn 1-0 etter 51 sekunder på en corner, fortsatte Tromsø kjøret. De rullet opp sjanse etter sjanse, og gjorde bortelaget til sjanseløse statister i bunnkampen.

Da Thomas Lehne Olsen lobbet inn 2-0 etter 17 minutter, var det på Moelv-guttens tredje store målsjanse i omgangen.

Mens Simo Valakari, Lehne Olsen og Morten Gamst Pedersen brukte ord som «fantastisk» og «årsbeste» om de tre første kvarterene, befant ordvalget til Erlandsen seg i andre enden av skalaen.

– Vi var veldig overrasket over hvor dårlige den første omgangen var. Vi var passive, og var rett og slett ikke påskrudd fra starte av. Jeg klarer ikke helt å si hvorfor vi fremstod slik, sier Erlandsen.

Ingen «tordentale-reprise»

Da Lillestrøm lå under 0-2 mot Stabæk i juli, gikk Erlandsen i garderoben og leverte en tordentale så høy at man hørte det opp i presserommet på Åråsen. Da kom de tilbake og sikret 2-2.

Søndag hadde han en annen tilnærming.

– Jeg var veldig rolig. Det var i hvert fall ingen skjennepreken. Jeg tror ikke spillerne blir noe bedre av å få en hel haug med kjeft. I dag var det ikke tiden for det. Ingen gjorde det der med vilje for å være kjipe med meg.

Marco Tagbajumi reduserte elleve minutter ut i andre omgang. Men Lillestrøms sluttspurt, krydret med Kippe på topp og lange baller fremover, var resultatløs.

– Vi visste at dette ville bli en tøff kamp, men det er ikke sånn at jeg før kampen tenker at «Tromsø er rett bak oss, så denne må vi vinne», sier Lillestrøm-treneren.

– Vi hadde en gylden mulighet i dag til å få en luke, og komme oss opp på det som nesten ville vært en trygg plass, men den tok vi ikke, sier Kippe.

På fire hjemmekamper har Tromsø nå tatt ti av tolv mulige poeng.

Før cupfinalen mot Sarpsborg 08 den første helgen i desember, venter nå en seks kamper lang kamp for overlevelse for Lillestrøm.