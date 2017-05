Lillestrøm sløste – Occean traff og senket gamleklubben

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Odd 0-1) Da Lillestrøm befestet posisjonen som Eliteseriens mest sjansesløsende lag, var Olivier Occean (35) effektiviteten selv.

Odds innbytter – den tidligere Lillestrøm-spissen – scoret samtidig kampens eneste mål på Åråsen da han pirket inn Thomas Grøgaards corner fra motsatt side.

Da hadde Lillestrøm hatt to stolpetreff og to Tomas Maléc-sjanser i løpet av 13 minutter uten å score. Og det oppsummerer Arne Erlandsens LSK i 2017: Ingen av de 16 topplagene i Norge er dårligere til å konvertere målsjanser til scoringer. Fem mål på 42 sjanser forteller at de trenger godt over åtte muligheter i snitt for å score.

Odd satte én scoring på sine fire muligheter på Åråsen – og Occean scoret på sin eneste. Det betød samtidig at telemarkingene tok sin første seier på naturgress i sin fjerde bortekamp for året.

Lagene startet matchen, den siste i Eliteseriens syvende runde, med hver sitt headeforsøk: Espen Ruud siktet mot og traff Fredrik Nordkvelle på bakre, men headingen gikk rett i hodet på Mats Haakenstad og til corner.

I motsatt ende ble også nikken blokkert: Simen Rafns innlegg til Erling Knudtzon ble også stoppet.

Det var også de eneste målsjansene før pause, i en omgang der Lillestrøm lenge la seg lavt og lot Odd ha ballen (36-64 i ballbesittelse halvveis).

Men kampen endret karakter da hjemmelaget ble mer intensive i presset etter en halvtimes spill. Lillestrøm hadde mest å by på, uten komme nærmere enn et Bajram Ajeti-skudd, et nytt Rafn-innlegg og en avslutning over fra Ifeanyi Mathew.