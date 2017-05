Lillestrøm minst effektive på 20 år

Han ble valgt til styreleder for to måneder siden. På den tiden har Morten Kokkim rukket å se: LSK fylle 100 år, sportssjefen har trukket seg, keeperen har avlagt positiv dopingprøve, og A-laget toppe tabellen – i misbrukte sjanser.

– Det har skjedd mye på kort tid, ja. Men lite jeg kunne gjort noe med. Vi har tatt for få poeng, det er det jeg kan si, sier Morten Kokkim.

Styrelederen innrømmer at det er beklagelig at Torgeir Bjarmann sa opp som sportssjef i klubben, og at klubben havnet i en dopingsak de – etter Kokkims mening – ikke kunne gjort noe med.

Et skapende lag

Og det sportslige overlater han til klubbens trener, den rutinerte Arne Erlandsen.

Fakta er i hvert fall følgende etter sju serierunder: Ingen klubb de siste 20 årene har, etter VGs sjansetelling, hatt dårligere uttelling enn LSK våren 2017.

Lillestrøm Sportsklubb har faktisk skapt flest sjanser av alle de 16 klubbene i Eliteserien denne våren (44), men kun scoret fem mål. Det gir en uttellingsprosent på 11.

– Vi skaper veldig mye. Det er det positive, og det er viktig at vi vet det. Men evnen til å utnytte sjansene, der er vi ikke gode nok, innrømmer LSK-trener Arne Erlandsen.

Den negative «rekorden» de siste 20 årene over en hel sesong, den er det Tromsø som har, med en uttelling på 17,5 i 2001. Klubben endte sist og rykket dermed ned den sesongen. Men manglende effektivitet er ikke ensbetydende med trøbbel eller nedrykk.

Sju av 19 rett ned

* På de siste 19 sesongene (siden 1997) har 7/19 lag som var minst effektive endt på en av de to nedrykksplassene (37 prosent).

* Tar du med de som havnet på kvalik, ender vi på 12/19 lag med minst effektivitet (63 prosent).

* Tre lag havnet rett over kvalik-streken, altså i nedrykksstriden. Så 15 av 19 lag (79 prosent) har fått trøbbel, blant annet, på grunn av manglende effektivitet.

Det litt merkelige unntaket er Molde, som i 1999 var det minst effektive laget (21 prosent uttelling), men som likevel ble nummer to bak Rosenborg den sesongen.

– Problemet når det gjelder effektivitet er først og fremst for de lagene som skaper for få sjanser og ikke utnytter dem, sier VGs faktaekspert Geir Juva. Han påpeker, og det stemmer selvsagt, at Rosenborg sjelden eller aldri er mest effektive. Faktisk har de aldri vært det, siden 1997, men de vinner stort sett likevel. Fordi de skaper mest.

Ingen unnskyldninger

Arne Erlandsen tenker mest på hvor bra mange av LSKs kamper har vært, og hvor mye laget har skapt i kampene. Men han vet selvsagt hva det viktigste er – seirer.

– Vi må opp i kvaliteten på avslutningene. Det går på bevegelser og timing, sier Erlandsen. Han nekter å snakke om det han kaller «tilfeldigheter, marginer og uflaks».

– Uinteressant, mener LSK-treneren - som har sett lagets spillere misbruke så mange sjanser denne våren at håret hans er blitt enda gråere på noen små vår-uker.

I motsatt ende av skalaen når det gjelder effektivitet finner vi Sandefjord. Faktisk er Sandefjords effektivitet etter sju serierunder (48 prosent) den beste i Eliteserien de siste 20 årene. Rekorden gjennom en hel sesong har faktisk den samme klubben, fra 2009, da Sandefjord stoppet på 46 prosents effektivitet – noe som hjalp dem til den eneste gangen de har overlevd i Eliteserien.

Bohinens teori

Lagets trener, Lars Bohinen, sier følgende til VG om 48 prosents effektivitet:

– Slike tall har jeg aldri blitt konfrontert med. Fordi jeg aldri har fått noe sånt servert tidligere, sier Bohinen.

– Hva forteller tallene deg?

– Det vet jeg ikke. Det kommer an på hvordan dere regner sjanser. Isolert sett sier de at vi scorer på annenhver sjanse. Men med bare 10 mål på sju kamper har vi da skapt tre sjanser pr kamp, og det er jo ikke så bra ... mener Bohinen – som allerede har tatt et lite oppgjør med fotballekspertenes tips før sesongen. VG var blant de som tippet Sandefjord rett ned.

De minst effektive Her er de minst effektive lagene i Eliteserien - og hvordan det gikk med dem: 1998: Tromsø - 19 %. 11.plass 1999: Molde - 21 %. 2. plass 2000: VIF - 20 %. 12. plass (ned) 2001: TIL - 17,5 %. 14. plass (ned) 2002: Start - 21 %. 14. plass (ned) 2003: VIF - 22 %. 12. plass 2004: Bodø/Glimt - 22 %. 12. plass 2005: TIL - 23 %. 8. plass 2006: Viking - 22 %. 11. plass 2007: Sandefjord - 23 %. 14. plass (ned) 2008: Ham-Kam - 22 %. 14. plass (ned) 2009: Aalesund - 26 %. 13. plass 2010: Kongsvinger - 24 %. 15. plass (ned) 2011: Sogndal - 25 %. 14. plass 2012: Stabæk - 23 %. 16. plass (ned) 2013: Lillestrøm - 26 %. 10. plass 2014: Brann - 24 %. 14. plass (ned) 2015: Haugesund - 24 %. 12. plass 2016: Start - 21 %. 16. plass (ned)

Effektivitet er heller ingen garanti for suksess i seriespill. Kun en gang på de 19 siste sesongene har det mest effektive laget blitt seriemestre – Stabæk i 2008. Derimot har to lag som var mest effektive, rykket ned: Skeid i 1999 og Fredrikstad i 2012.

– Ingen garanti nei, nemlig, sier Tom Freddy Aune - assistent i Sarpsborg 08 nå, og hovedtrener i Fredrikstad den siste delen av 2012-sesongen.

Tilfellet Skeid

Bengt Eriksen var Skeid-trener i 1999. Han har følgende å melde:

– Vi var effektive. Men alt vi gjorde i 1999 var effektivt, det måtte jo være sånn, vi jobbet tross alt fra 0800-1600 hver dag før vi hastet til trening hele gjengen - som de siste amatører.

Det hele var egentlig ganske surrealistisk. Vi stilte på en måte med en olabil i et racerbilløp. Vi holdt følge helt til oppløpssiden, men så mistet vi rattet og høyre forhjul (solgte toppscorer André Schei Lindbæk noen runder før slutt). Alle trodde vi skulle være nedrykksklare til ferien. Men det ble ikke klart før i siste runde, borte mot Bodø/Glimt. Den gjengen kan med god grunn være stolt. De gjorde sitt beste hver gang. Men en strippet olabil holdt ikke helt inn.

Tenk om vi hadde hatt en rattkjelke i tillegg ...

Sier tidligere Skeid-trener Bengt Eriksen.

Så gjenstår det å se om Lars Bohinen får seg en kjelke hvis det begynner å butte ...