Lillestrøm-keeper har avlagt positiv dopingprøve

Lillestrøm-keeper Daniel Fernandes (33) har testet positivt etter bruk av en ADHD-medisin. Ifølge klubben opplyste han ikke om diagnosen på medisinsk test.

Lillestrøm Sportsklubb bekrefter den positive A-prøven på sin hjemmeside lørdag. Fernandes skal ifølge pressemeldingen ikke ha søkt om fritak for en ADHD-medisin han har benyttet.

– Lillestrøms spiller Daniel Marcio Fernandes har testet positivt på stoffet Dextroamfetamin. Dette er medisin som vanligvis benyttes til behandling av ADHD, skriver klubben.

Fernandes har forklart at han fikk stoffet foreskrevet da han spilte fotball i USA. Målvakten spilte for både San Antonio og Rayo OKC i perioden august 2015 til januar 2017.

Det var etter Lillestrøms 2-1-seier mot Sandefjord i serieåpningen den 2. april 2017, at den 33 år gamle keeperen ble dopingtestet.

Torsdag ettermiddag fikk spilleren selv beskjed fra Antidoping Norge om den positive dopingprøven.

Sa ikke fra om medisinbruk til LSK

– Han har fått dette stoffet som ledd i en behandling. Han var ikke kjent med at stoffet var på dopinglisten. Det er en formell tabbe. Han hadde søkt om fritak dersom han visste det, forklarer advokat Morten Justad Johnsen.

Robert Lauritsen, daglig leder i LSK, sier at Fernandes ikke gjorde rede for ADHD-diagnosen eller medisinbruken, da de gjennomførte medisinsk test av ham i vinter.

– Alle får et spørsmål når vi har medisinsk test, da skal man informere om hvilke medisiner man eventuelt bruker. Vet vi det, så kan vi hjelpe til med å søke om dispensasjon for bruk, forklarer Lauritsen til VG:

– Har han sagt noe om hvorfor han ikke sa ifra om medisinen?

– Nei, han har ikke sagt noe om det. Han skjønner jo fryktelig godt at han burde ha gjort det.

På VGs spørsmål om det stemmer at Fernandes ikke opplyste om ADHD-diagnosen til Lillestrøm, svarer advokat Justad Johnsen:

– Det kjenner jeg ikke til. Det må vi komme tilbake til, før han legger til:

– Vi har opprettet kontakt med ADN og Daniel har formidlet at han ønsker å samarbeide. Det er viktig å få frem at han ikke visste at det var på listen og at han oppga selv under dopingtesten at han brukte stoffet.

2004: HamKam-spiller tatt i doping

Fikk stoffet i USA

Robert Lauritsen forteller at keeperen gikk rett til klubben etter å ha mottatt rapporten fra Antidoping Norge, og at Fernandes nå skal svare på brevet i samråd med sin advokat.

– Han har det selvsagt veldig tungt. Han er utrolig lei seg, sier Justad Johnsen, spillerens advokat, til VG.

– Hvem sitt ansvar er det å sjekke det?

– Det er utøver selv som har ansvar for det, svarer Justad Johnsen, som legger til:

– Nå kommer vi til å samarbeide med Antidoping Norge om å få fakta på bordet, også får vi se hvordan de ønsker å ta saken videre. Han vil samarbeide.

Utestengt av Lillestrøm

Lillestrøm opplyser at spilleren er utestengt med umiddelbar virkning.

– Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom. sier daglig leder Robert Lauritsen, som videre sier:

– Vi er samtidig opptatt av å ta vare på Daniel som menneske og kollega. Vi er bevisst vårt arbeidsgiveransvar og skal håndtere dette profesjonelt, sier daglig leder Robert Lauritsen, som gir honnør til Fernandes for å ha meldt fra til klubben umiddelbart etter selv å ha fått beskjed.

Den portugisiske keeperen ble hentet til Lillestrøm i vinter. 33-åringen startet de tre første kampene i årets sesong, men mistet så plassen til Arnold Origi.

Det var etter kampen mot Sandefjord den 2. april at Daniel Fernandes avla den omtalte prøven.