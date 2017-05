Lillestrøm-helten: – Kommer ikke hit for å ta ett poeng

(Kristiansund - Lillestrøm 1-1) Da Lillestrøm så ut til å gå poengløse av banen for sjette gang i år, stod Simen Rafn frem på tampen og reddet Arne Erlandsen & co.

– Vi kommer ikke hit for å ta ett poeng, konkluderer Lillestrøm-helten til Eurosport etter kampen.

– Men i den situasjonen vi er i nå så må vi ta det vi kan få. Det er en tøff kamp her i Kristiansund, men vi skal klare å ta tre poeng også, sier Rafn.

– Føler vi fortjente å vinne



Scoringen til Kristiansunds Jonas Rønningen etter en drøy time så lenge ut til å bli kampens eneste. Men da Lillestrøm trengte det som mest, dukket dagens beste spiller i gult opp i Kristiansund-boksen.

Det var bare seks minutter igjen av kampen da Rafn bredsidet inn utligningen og noterte seg for sin første scoring for sesongen. Det var heller ikke en hvilken som helst kamp. De kanarigule skulle aller helst ha poeng i bunnoppgjøret mellom de to lagene.

– Jeg føler vi fortjener å vinne kampen. Det er bra gjort å komme tilbake og få 1-1. Så det er jeg glad for, sier trener Erlandsen til Eurosport.

Minst effektive



Poenget gjør at Lillestrøm etter åtte spilte kamper ligger på nest siste plass og står bokført med kun fem scorede mål. Poengfangsten er skral idet nær én tredjedel av kampene i Eliteserien er ferdigspilt.

Lillestrøm er det laget som er minst effektivt på det øverste nivået i norsk fotball. 44 sjanser har laget skapt før dagen i dag. Uttellingsprosenten ligger på 11.

Det så ut til å bli deres bane i dag også. Gjestene fra Romerike skapte ifølge VGs sjansetelling tre store sjanser pluss scoringen. Simen Rafn traff tverrliggeren, og han havnet litt senere alene med keeper, men bommet. I tillegg trodde Fredrik Krogstad og alle på tribunen at han hadde sendt Lillestrøm i ledelsen med volleyskuddet sitt etter 20 minutter. Bare en praktredning av Sean McDermott hindret dét.

– Surt



Det var i stedet Kristiansund som skulle ta ledelsen. Liridon Kalludra satte på turboen ned hjemmelagets venstreside, før han hamret et innlegg mot bakerste stolpe. Der dukket Jonas Rønningen opp og plasserte ballen i keeper Arnold Origis lengste hjørne.

Selv om Lillestrøm ikke serverte en voldsom imponerende sluttspurt, fikk de til slutt scoringen sin. Simen Rafn utnyttet en stygg feil av Kristiansund på egen halvdel. Han satte fart mot mål, slo inn, og plukket selv opp den påfølgende klareringen. Den ekspederte Rafn kontant i lengste hjørne og sørget for et svært viktig bortepoeng.

– Vi leder på hjemmebane og føler vi har bra kontroll. Det er surt å gi fra seg seieren som vi gjør, men vi spiller i en divisjon hvor vi blir straffet hardt, enkelt og greit. Guttene står på og jeg synes vi – kampen sett under ett – kommer bra fra det, selv om det er surt, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport.