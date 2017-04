Lillestrøm-fans misfornøyd etter sjefens fravær: – Dårlig og feigt

Lillestrøms sportsdirektør Torgeir Bjarmann (48) meldte forfall til det årlige supportermøtet torsdag. Det faller ikke i smak hos fansen.

– Jeg synes det er dårlig og feigt at han ikke stiller, sier Kenneth Kvebæk, som er leder i Kanarifansen.

Torsdag kveld ble klubbens årlige supportermøte arrangert på Martins Pub i Lillestrøm. Trener Arne Erlandsen, daglig leder Robert Lauritsen og styreleder Morten Kokkim møtte Kanarifansen, som naturlig nok hadde mye på hjertet etter fire strake Eliteserie-tap.

Sportsdirektør Torgeir Bjarmann var forhåndsmeldt, men måtte melde forfall. Forklaringen var at han måtte lede en kamp som sønnen spilte for Rælingen.

– Jeg synes det er merkelig at han må være på den kampen. De har vel flere trenere. Jeg synes den unnskyldningen er litt tynn. Og det er ganske rart at han melder forfall to eller tre timer før møtet, for den kampen har han vel visst om i mange uker, sier Kvebæk, som forteller at flere supportere oppfatter det som at Bjarmann feiget ut.

– Det er en del som forventet å møte ham og stille ham mange spørsmål, og jeg er enig med de som er veldig skuffet over at han ikke stilte opp, legger supporterlederen til.

Tidligere leder av Kanarifansen, Petter Olafsen, savner «baller» hos LSK-ledelsen.

– Prioriteringen var ganske grei

Bjarmann, som har spilt over 300 kamper for Lillestrøm og vært i den sportslige administrasjonen i klubben siden 2009, står for at han prioriterte sønnens fotballkamp fremfor møtet med supporterne.

– Jeg har fått med meg at det var noen som var misfornøyd. Så vet de kanskje ikke helt årsaken til at det ble som det ble, sier Bjarmann og forklarer:

– Årsaken til at jeg ikke stilte i går, var rett og slett fordi jeg har en sønn som har spilt i Lillestrøm, men som har gått tilbake til Rælingen. Da han gikk tilbake, så gikk jeg inn i trenerteamet, og nå har det seg sånn at det var seriekamp i går. Da prioriterte jeg å være med sønnen min på den kampen i stedet for å gå på medlemsmøtet. Prioriteringen var ganske grei for min personlige del.

PRIORITERTE SØNNEN: Torgeir Bjarmann, sportsdirektør i Lillestrøm, ledet sønnens fotballkamp i stedet for å stille på LSKs årlige supportermøte torsdag kveld. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

LSK-lederen nekter for at han ikke tør å møte supporterne når resultatene ikke går veien.

– Jeg er aldri redd for å «face» noen ting. Jeg står støtt. Er det noen som går først i krigen, så er det meg. Jeg skylder aldri på noen ting. Men akkurat i går var prioriteringen at jeg ble med sønnen min på kamp, sier Bjarmann.

Styreleder: – Mye engasjement

Styreleder Morten Kokkim i LSK satt på podiet under torsdagens supportermøte.

– Jeg registrerer at supporterne ønsker å ha Bjarmann med på møtet, sier Kokkim.

– Er dette noe dere har tatt opp internt?

– Jeg diskuterer ikke ansatte hos oss med VG eller andre. Men dette har ikke vært noen sak hos oss. Han var opptatt med å trene fotballag, og sånn er det.

– Burde Bjarmann anstrengt seg mer for å delta på møtet slik klubbens situasjon er nå?

– Det får du nesten spørre ham om, sier Kokkim.

Styrelederen beskriver stemningen på supportermøtet på følgende vis:

– Det er mye engasjement rundt klubben. Det er bra, og vi må bruke det på en positiv måte. Det var et bra møte, og jeg antar at supporterne synes det var et bra møte. Nå er det bare å håpe at vi begynner å samle noen poeng.

– Tror ikke det er heldig

Sportsleder Morten Svesengen i Romerikes Blad var til stede på torsdagens supportermøte, der avisen hadde direktesending. Han forstår supporternes reaksjon på Bjarmann-fraværet.

– Jeg forstår at det oppleves som litt frustrerende for supporterne når det er et planlagt møte hvor de sikkert hadde mange spørsmål til Bjarmann. Hvorfor han ikke stiller der må nesten Lillestrøm få svare for, men jeg synes det er merkelig at de ikke prioriterer å ha de viktigste folkene på plass, sier Svesengen.

Han forteller at Bjarmann heller ikke var til stede på en debatt i regi av Romerikes Blad etter forrige sesong.

– Jeg tror ikke det er heldig for klubben at han ikke stiller. Det er noe som har skjedd før. Han har jo fraværsgrunner, så er det opp til hver enkelt å vurdere om de er gode nok eller ikke. Men dette møtet med supporterne burde vært prioritert høyere. Hvis jeg hadde vært i den posisjonen, så tror jeg at jeg ville fått noen andre til å dra på den kampen, sier Svesengen.

I en kommentar i Romerikes Blad ba han i november Bjarmann om å gi seg som Lillestrøms sportsdirektør. Det er en mening han står for.

– Det er en konklusjon basert på åtte år med ham som sportsdirektør, og betyr ikke at han har gjort en dårlig jobb i åtte år. Spillerlogistikken i LSK generelt har vært basert litt for mye på tilfeldigheter. Jeg synes vel ikke det har blitt gjort en imponerende jobb de siste årene, forklarer han.

Lillestrøms jakt på sesongens andre Eliteserie-seier fortsetter i Sogndal søndag kveld.