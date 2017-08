Lillestrøm bruker færre kroner per poeng enn Vålerenga

De har fulgt hverandre som skygger de siste årene. Men Lillestrøm har fått mer ut av pengene enn sin erkerival.

Klubbene har fulgt hverandre tett på tabellen de siste årene, og kun poenget skiller blåtrøyene fra hovedstaden på 11. plass og Lillestrøm på 12. plass før den 20. serierunden.

VG har kikket på tallene i Eliteseriebaromeret. Det er en rapport utarbeidet av Deloitte for Norsk Toppfotball, som har undersøkt den økonomiske statusen i norske Eliteserie-klubber.

VIF vs. LSK 2014: VIF: 51 mill på 42 poeng = 1,21 mill per poeng

LSK: 39 mill på 46 poeng = 0,84 mill per poeng 2015: VIF: 36 mill på 49 poeng = 0,73 mill per poeng

LSK: 32 mill på 44 poeng = 0, 72 mill per poeng 2016: VIF: 46 mill på 38 poeng = 1,21 mill per poeng

LSK: 34 mill på 34 poeng = 1 mill per poeng Totalt:

VIF: 133 mill på 129 poeng = 1,03 mill per poeng

LSK: 105 mill på 124 poeng = 0,84 mill per poeng

Der kommer det frem at mens Lillestrøm hadde personalkostnader på 105 millioner til sammen mellom 2014 og 2016, hadde Vålerenga 133 millioner på samme utgiftspost.

Ingen enorm forskjell, men Lillestrøm har tatt flere poeng per brukte million på personalkostnader enn sin rival i Oslo.

Se faktaboks for poeng per million brukt i personalkostnader!

Erik Espeseth tok over som daglig leder i Vålerenga i 2016, etter flere år i samme stilling i Strømsgodset. Han understreker at han av den grunn ikke kjenner fakta bak tallene godt nok.

– På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at det nok er mer kostbart å drive en klubb i en større by enn det er på et mindre sted. Forventningene er større – på samme måte som jeg kjenner fra næringslivet for øvrig, mener Espeseth.

– En innarbeidet kultur i LSK

Regnes det om til millioner kroner per poeng, har Lillestrøm brukt én million kroner eller mindre i personalkostnader per poeng i den gitte perioden.

Vålerenga brukte 1,21 millioner kroner per poeng i 2014 og 2016, men kun 0,73 millioner i 2015.

Nyinnsatt sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin, sier han kjenner til tallene i Deloitte-rapporten.

– Jeg føler at vi får en god del ut av de ressursene vi har. Så det er klart at tallene ikke lyver. Dette er fakta som vi forholder oss til i hverdagen, sier sportssjefen til VG.

– Jeg ønsker også å legge til at det Vålerenga jeg er blitt kjent med på det knappe året jeg nå har vært der, bærer preg av en kultur som ikke sløser med pengene, opplyser Espeseth.

Mesfin viser til at Lillestrøm gikk gjennom «kuttprosesser over hele fjøla» i 2014. Da slet klubben blant annet med å betale strømregningen og lønninger til spillerne.

– Er du spiller, trener, leder eller ansatt, så er du nødt til å jobbe hardt i hverdagen for å få maks ut av ressursene vi har til rådighet. Det er en innarbeidet kultur i Lillestrøm, som er jobbet inn over mange år. Vi er veldig bevisst med tanke på å være nøye i alt vi foretar oss.

Sarpsborg på «topp»

I Eliteseriebarometeret kommer Sarpsborg 08 best ut i poengfangst per million i personalkostnader, med Odd som en god nummer to.

Sarpsborg tok nært 1,7 poeng per million i personalkostnader mellom 2014 og 2016, og er i 2017 i ferd med å styre mot en langt bedre poengfangst enn for de tre årene.

– Tror du det er vanskeligere for en litt større klubb å være nøye med pengebruken?



– Her må jeg understreke at jeg ikke ønsker å peke en finger mot Vålerenga. Men på generelt grunnlag kan jeg si noe, og det er at det kan være utfordrene å ha mye, for så å måtte kutte. Det er vanskeligere å gå fra å være stor til å bli liten, til å være liten over tid, sier Mesfin.

Espeseth opplyser til VG at Vålerengas strategi er å være utviklingsklubb, og at de ikke skal kjøpe seg til kortsiktig suksess.

– Fra tid til annen vil vi også måtte hente spillere andre steder, men i vår plan skal ikke gjennomgangsmelodien være å kjøpe ferdig etablerte spillere til store overgangssummer.