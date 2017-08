Lekre detaljer i Brann-seier

BERGEN (VG) (Brann – Odd 2-0) En kontant volley fra Gilli Rólantsson og en lekker detalj fra Torgeir Børven sørget for at Brann vant 2-0 over Odd søndag kveld.

Halvtimen var passert på Brann Stadion da Fredrik Haugen, som spilte sin 200. kamp for Brann, løftet ballen inn fra venstre. Inne i feltet forsøkte Olivier Occéan å klarere, men forsøket landet i beina på Gilli Rólantsson, som fra elleve meter banket ballen kontant i mål. Derfra så Brann seg aldri tilbake.

I den andre omgangen sørget en lekker flikk fra Torgeir Børven for at Kristoffer Barmen kunne styre ballen elegant forbi Sondre Rossbach og til 2-0.

Treg start



Begge lagene slet med å finne tilgjengelige medspillere i åpningsminuttene. Etter 18 minutter fikk Rólantsson muligheten til å styre ballen mot mål da Haugen løftet ballen inn over Rossbach, men headingen gikk i nettveggen.

Kampens første store sjanse kom etter 20 minutter. Etter at ballen hadde vært innom en litt heldig Bismar Acosta, landet den hos Rólantsson. Han banket ballen inn foran mål, hvor Torgeir Børven på utrolig vis styrte ballen utenfor.

Etter halvtimen lyktes så Brann, da Occéan headet frisparket fra Haugen rett til Rólantsson, som fra elleve meter banket ballen kontant i mål.

– Det var deilig at den gikk i mål, sa Rólantsson til Eurosport i pausen.



Dobbeltsjanse for Odd på dødball



Fem minutter etter hvilen fikk bortelaget to muligheter til å sørge for balanse i regnskapet. Espen Ruud pisket corneren inn i feltet, hvor Riku Riski kom først på ballen. Kun en feberredning av Horwath forhindret utligning.

Også den påfølgende corneren fra Espen Ruud var presis. Rashani var først fremme ved ballen, men nysigneringens avslutning gikk et godt stykke over mål.

Lekker Børven-detalj



Om den første scoringen til Brann var tuftet på rå kraft, var rødtrøyenes andre nettkjenning et resultat av delikate komibnasjoner mellom tre mann.

Midtbaneterrier Sivert Heltne Nilsen løftet ballen inn i Odds sekstenmeter, hvor Torgeir Børven flikket kulen tilbake til Kristoffer Barmen på lekkert vis.

Lysluggen som rundet 150 kamper for Brann i 3-3-oppgjøret mot Aalesund forrige helg, tok ballen kontrollert ned og styrte den elegant i nettmaskene.

Det var Barmens sjette scoring i Eliteserien denne seseongen, og dermed inntok han også tronen som Branns toppscorer, ett mål foran Jakob Orlov.



Brann farlige på kontringer



Etter 2-0-scoringen hev Dag-Eilev Fagermo inn Stefan Mladenovic og Sigurd Hauso Haugen i jakten på en redusering. At Odd måtte fremover i banen, førte til at Brann kunne ligge lavt og kompakt, og ta gjestene på kontringer.



Tjue minutter før slutt var det kun en god redning av Sondre Rossbach som forhindret en større seiersmargin for hjemmelaget. Brann var tre mot to da Haugen førte an på en kontring. Gode bevegelser fra Haugens lagkamerater førte til at de to Odd-forsvarerne rygget helt inn i sin egen sekstenmeter.



Dermed bestemte Haugen seg for å teste skuddfoten. Skuddet var hardt, men en sterk hånd fra Rossbach var nok til at skuddet gikk ut til corner.