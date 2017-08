Lehne Olsen reddet Tromsø med kremmerhus – første seier på 96 dager

(Tromsø – Aalesund 3-2) Etter 96 dager uten Eliteserie-seier, kunne Tromsø – etter en skikkelig berg og dalbane – juble for både tre scoringer og tre poeng.

– Simo Valakari har en glød og et engasjement som smitter over på oss. Det var utrolig etterlengtet, utrolig godt og veldig fortjent, sier Gudmund Taksdal Kongshavn etter å ha vunnet på Alfheim.

Tromsø var i ledelsen både én og to ganger, men gang på gang svarte Aalesund. Men i andre omgang, da det stormet som mest med røde kort og trenere på tribunen, steg Thomas Lehne Olsen frem og med et kremmerhus fra langt hold – ga han Tromsø de tre poengene de har lengtet etter.

Før Lehne Olsens avgjørende suser, hadde Mikkel Kirkeskov blitt utvist etter å ha fått sitt andre gule kort, og i samme situasjon endte Trond Fredriksen på tribunen etter å ha protestert vilt på det røde kortet.

For lag i motgang går det ofte ikke veien. Men etter mye om og men, skulle det endelig lykkes for «Gutan», som tok sin første seier siden 16. mai, da de slo Rosenborg 2–1 på Lerkendal.

Men søndag var en 96 dager lang seierstørke over. Det betyr at Twitter-kontoen «Vant Tromsø?», omsider, kunne skrive «Ja».

Berg og dalbane



Optimismen var nesten til å ta og føle på i Nordens Paris. Mushaga Bakenga fikk sin debut etter å ha forlatt Rosenborg til fordel for Tromsø, og spissen var centimeter unna å få en drømmestart på Alfheim-karrieren da han nesten åpnet målkontoen etter fire minutter.

At hjemmelaget gikk opp i ledelsen bare to minutter senere, la ingen demper på optimismen. Gjermund Åsen sendte Tromsø-fansen til himmels da han bredsidet et Lasse Nilsen-innlegg i mål fra kort hold.

Tromsø spilte tidvis spilte svært god fotball og dominerte både oppgjøret og sjansestatistikken, trengte ikke sunnmøringene mer enn én sjanse for å finne nettmaskene. For etter 20 minutter sovnet Tromsø på verst tenkelig tidspunkt.

Fredrik Carlsen svingte inn en corner, og greske Athanassios Papazoglou steg upresset til værs og stanget ballen i mål.

Etter utligningen gikk luften litt ut av hjemmelaget, men etter hvilen skrudde Morten Gamst Pedersen tiden ti år tilbake og slo en perfekt pasning over Aalesund-forsvaret. Lehne Olsen tok ned ballen og banket inn sin første scoring ballen i mål, og optimismen var tilbake på Alfheim.

Vertene og deres supportere havnet fort nede på jorden igjen. Tromsø-kaptein Simen Wangberg slo en svak støttepasning i retning sin egen målvakt, og den plukket Aalesunds toppscorer Mos Abdellaoue opp. Han spilte fri Aron Thrandarson, som enkelt kunne sette ballen i det tomme buret.

Men Lehne Olsen var som tidligere nevnt på plass igjen og reddet Tromsø. Men det var ikke bare Tromsøs triumf som havnet i fokus i Nordens Paris.

KONTROVERSIELT: Mikkel Kirkeskov ble på omdiskutert vis sendt av banen etter å ha fått to gule kort av dommer Kai Erik Steen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

Dommerdrama



Dommeren havnet i fokus på Alfheim. Sunnmøringene var rasende da Tromsø-kaptein Wangberg ikke fikk sitt andre gule etter å ha hindret en Aalesund-kontring, og de var ditto rasende da Mikkel Kirkeskov fikk sitt andre gule kort i andre omgang, av det noe billige slaget.

Aalesund-spillerne protesterte vilt, men for døve ører. Sunnmøringenes trener, Trond Fredriksen protesterte like mye – om ikke mer – og endte opp med å bli sendt på tribunen.

– Jeg skal ta straffen min som en mann så håper jeg flere blir straffet. Det er fortjent fordi jeg reagerer som jeg gjør. Jeg skjønner spillernes frustrasjon. Det er jo umulig å vite hva som er gult kort og hva som ikke er det, sier Fredriksen, som så store deler av andre omgang fra tribuneplass.

Han tok plass ved siden av en haug av Tromsø-supportere, men kostet på seg et glis etter å ha utvekslet noen ord.

Men det var til slutt Tromsø og Simo Valakari som kunne glise bredest i Tromsø.