Ledelsen erkjenner Tromsø-krise: – Vi kan ikke fortsette på denne måten

MOLDE (VG) Tromsø ligger på nedrykksplass etter et nytt stortap. Klubbens sportssjef er svært bekymret – og varsler endringer.

Etter 3-0-tapet mot Molde står Tromsø med kun én seier på de ti siste kampene. De har tapt tre kamper på rad og sluppet inn elleve mål på disse.

– Er det krise i Tromsø?

– På en måte vil jeg si det. Vi leverer ikke slik vi ønsker å gjøre, og det har foregått over tid nå. Jeg liker ikke å bruke ord som krise i fotball, men vi kan ikke fortsette på denne måten, sier TILs sportssjef Svein-Morten Johansen til VG.

Les også: Solskjær advarer Rosenborg etter storseier

BEKYMRET: Sportssjef Svein-Morten Johansen i Tromsø IL. Foto: Rune Stolz Bertinussen , NTB scanpix

Han kalte situasjonen «alarmerende» etter 4-2-tapet hjemme mot Vålerenga for to uker siden. Etter en ny nedtur varsler Johansen at neste helgs kamp mot Sandefjord blir en nøkkelkamp for klubben – og trolig for trener Bård Flovik.

– Hvis ikke situasjonen blir bedre, krever det endringer. Det kan være at vi ser om vi skal styrke trenerapparatet med flere folk, eller om vi skal gjøre endringer. Som ledelse kan vi ikke sitte og se på situasjonen slik den fremstår nå, og slik den har vært over tid. Vi er nødt til å ta noen grep hvis vi ikke klarer å snu denne trenden, sier han.

– Er Bård Floviks jobb i fare?

– Jeg ønsker ikke å kommentere Bård som trener. Men situasjonen for TIL er at vi er nødt til å være aktive og ta grep hvis vi er nødt. Sandefjord blir en nøkkelkamp i så måte.

Her er høydepunktene fra Tromsøs stortap i Molde:

– Flovik har veldig kort tid igjen

Flovik er dermed fredet frem til kampen mot Sandefjord neste søndag. Men sportsredaktør Rune Robertsen i avisen iTromsø føler seg sikker på at TIL-treneren er inne i sine siste dager i jobben.

– Nå brenner det virkelig under bena på Flovik, som er den første ansvarlige det er naturlig å se på. Han har veldig kort tid igjen med mindre det skjer drastiske ting, sier han.

Les også: Odd spilte 0-0 – for tredje gang på rad!

Etter 4-2-tapet mot Vålerenga ble det holdt et ekstraordinært møte der styreleder, sportssjef og trener deltok for å diskutere klubbens situasjon.

– Jeg regner med at det blir hektisk møtevirksomhet fremover også. Jeg tror ikke Flovik har lenge igjen. Det er så enkelt, sier Robertsen.

Her går det i surr for reporteren:

Sportsredaktøren savner en offensiv plan hos Tromsø, men er spesielt bekymret for forsvarsspillet. TIL er, med 24 baklengsmål, det lager som har sluppet inn flest mål i Eliteserien.

– Det gjøres forståelige, enkle feil i forsvar, som du ikke ser ellers i Eliteserien, og det blir åpenbart straffet. Du trenger ikke være fotballekspert for å se at det ikke holder mål i det hele tatt, sier Robertsen.

Lest denne? RBK-treneren om Haugesunds 20-åring: – Jeg driter vel i Pallesen

Flovik: – Jeg er omstridt

Bård Flovik er en skuffet mann etter å ha tapt 3-0 mot et effektivt Molde, i en kamp der Tromsø hadde sjanser nok til å lede med flere mål etter første omgang. Han sier at situasjonen føles «ekstremt tungt» – og er klar over at enkelte vil ha ham sparket.

– Jeg har registrert i mediene at jeg er omstridt blant noen fans. Men min situasjon må jo ledelsen bedømme. Jeg kan ikke stå og gjette hva de mener eller hva de skal gjøre. Det får de komme til meg og diskutere hvis de har behov for det, sier treneren.

Blant de som ønsker Flovik sparket, er Isbergets supporterleder Alf Edvard Masternes.

– Hvis TIL har et mål om å bli værende i elitserien og få publikum på tribunen, da må det noen andre skape en ny energi på matta og hos supporterne. Jeg kan ikke forstå at han har spillerne på sin side. Han har ikke supporterne med seg i alle fall, sier Masternes til iTromsø.

LSK-Melgalvis mener han scorer årets mål her:

Tromsøs midtbanespiller Gjermund Åsen etterlyser hardere arbeid for å komme seg ut av krisen.

– Det føles som at vi trenger 7-8 sjanser for å score, mens motstanderen scorer på hver eneste. Vi er i motbakke akkurat nå, men vi kan ikke legge oss for det. Vi må jobbe litt hardere for å få marginene med oss og øke kvaliteten på det vi gjør, så blir det nok noen seiere etter hvert, sier han.