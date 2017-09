Landslagsstopper Hovland klar for Sogndal: – En av landets beste

Even Hovland er klar for sin gamle arbeidsgiver Sogndal etter å ha vært kontraktsløs i sommer. Han har skrevet under på en langtidskontrakt med gamleklubben

Sogndal kalte inn til pressekonferanse klokken 14.00 på Fosshaugane Campus, og klubben fra saftbygda bekrefter at Hovland «kommer hjem» på sine nettsider.



28-åringen har vært klubbløs etter at den tyske Nürnberg ikke fornyet kontrakten hans. Istedet blir det spill for Eliteserie-klubben Sogndal. Han har skrevet under på en kontrakt som varer ut sesongen 2020. Han returnerer dermed til Sogndal etter tre år i Tyskland.



Før han forlot Sogndal til fordel for Molde, fikk han 93 kamper og scoret åtte mål for Sogndal.

– En lang prosess



Sogndal-trener Eirik Bakke har tidligere i sommer bekreftet overfor VG at klubben har vært i dialog med Hovland, og at de hadde gitt ham et kontraktstilbud. Bakke var da optimistisk med tanke på å få til en avtale med midtstopperen, på grunn av familierelasjoner.

Sportslig leder i Sogndal, Håvard Flo, er svært fornøyd med å hente Hovland tilbake til klubben.

– Vi er veldig glade for at Even nå kommer hjem til Fosshaugane Campus i en periode. Han er en av landets beste midstoppere, har internasjonal rutine, og vil gi klubben et løft inn mot en spennende høstsesong, sier han.

I juni var Hovland tilstede på Fosshaugane Campus og så Sogndal spille 0-0 mot Odd. Nå er han klar igjen for klubben – med en felles enighet om at han en dag skal komme seg til utlandet igjen.

– For oss er det helt naturlig at Even kommer hit, i hvert fall når landet til slutt landet på spill i Norge. Even er en del av Sogndal Fotball, han er en av oss og bygda. Vi har en lang historie sammen, sier Flo, og understreker at dette har vært en lang prosess.

Sogndals sportssjef Håvard Flo har tidligere sagt til VG at han tror Sogndal kan være et fornuftig valg for Hovland.

– Nå kommer han inn som en ledertype. Han skal få tid til å spille seg opp på nivået vi vet han har inne, slik at han kan få sjansen til å reise til utlandet igjen.



Bakke har tidligere understreket at de har strukket seg langt for å hente Hovland hjem, og Vålerenga skal også ha vært interessert i gutten fra Vadheim. Landslagsstopperen skal imidlertid ha invistert i bolig i Sogndal.

Hovland spilte for Sogndal i perioden 2007-2011, før han gikk til Molde, og deretter til Tyskland. Tilværelsen som klubbløs førte til at han mistet landslagsplassen, da landslagssjef Lars Lagerbäck vraket ham til troppen mot Tyskland og Aserbajdsjan.

Hovland var gjenstand for heftig kritikk fra tidligere landslagsspiller John Arne Riise etter skuffelsen i Nord-Irland. Slik svarte han på kritikken: