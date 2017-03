Landslags-trønderne kritiserte Perry: – Folk var ikke i form

Landslagsspillerne Ole Selnæs (22) og Pål André Helland (27) har tidligere uttalt seg kritisk om Per Joar Hansens (51) treningsmetoder i Rosenborg.

Nå gjenforenes trønderne med «Perry», som har blitt klar som Lars Lagerbäcks assistenttrener på det norske landslaget.

– Det ble en ganske stor omveltning med det nye trenerregimet. Jeg føler vi er mye bedre trent nå, sa Helland, som i dag har seks kamper og ett mål for A-landslaget, til Adressa etter at Kåre Ingebrigtsen hadde tatt over som Rosenborg-trener for Perry på høsten i 2014.

– Jeg synes vi tidligere rotet vekk ledelser mot slutten av kamper, som vi ikke gjør i like stor grad nå. Selv merker jeg også at fysikken er bedre; tidlig i år kunne jeg føle meg sliten mens motstanderen hadde mer å gi. Nå er det motsatt. Vi står distansen bedre, sa han.

«Det blir bra det», sier Helland når VG ringer for å høre hans tanker om at Perry er landslagets nye assistenttrener. Han tenker seg litt om før han kommenterer sine egne uttalelser fra to og et halvt år tilbake.

– Det er veldig individuelt fra person til person hvordan man ser på trening. Jeg syntes alltid at Perry var en strålende fyr og har aldri hatt noe problem med ham, sier Helland.

– Jeg liker hvordan vi trener nå, men det var ikke nødvendigvis Perry som stod for det at det ikke var like bra før. Han var treneren min i Ranheim også, og der trente vi tøft, sier Rosenborg-profilen.

– Tror du Perry vil passe godt til rollen som assistenttrener på landslaget?

– Det tror jeg. Han kjenner norsk fotball godt, blant annet mange av guttene som var på U21-landslaget som han tok til mesterskap. Jeg tror han vil utfylle Lagerbäck bra, sier Helland, som tror at hans spisskompetanse som tilrettelegger vil falle i smak hos den svenske Norge-sjefen.

Ole Selnæs har fått franske fans hektet på RBK-sang. Her forklarer han hvorfor det ble sånn:

Selnæs: – Natt og dag

Også Ole Selnæs mente at de var for dårlig trent under Perry. Han gikk enda mer offensivt ut mot sin gamle trener.

– Jeg kan starte med treningene. Det er som natt og dag i forskjell på det vi gjorde før og det vi gjør nå. Nå trener vi dobbelt så mye og ti ganger så hardt. For å sette det på spissen: Folk var ikke i form før, sa Ole Selnæs til Adressa i september 2014.

– Humøret og trivselen er på et helt annet plan, sa også spilleren som i dag styrer midtbanen til Saint-Étienne i fransk Ligue 1.

Selnæs, som ikke har besvart VGs henvendelser om denne saken, har spilt ni A-landskamper for Norge, men er suspendert fra landslagsfotball frem til september.

Saken fortsetter under bildet!

RBK-FORTID: Her holder Per Joar Hansen en peptalk for Rosenborg-spillerne under sesongoppkjøringen på La Manga i 2013. Foto: Jostein Magnussen , VG

Perry: – Tester viser det motsatte

Per Joar Hansen, som også trente landslagsspiller Jonas Svensson i Rosenborg, ler når VG tar opp kritikken om at spillerne var for dårlig trent under hans tid som Rosenborg trener.

– Det eneste jeg vil si om det er at alle tester vi har gjort viser det motsatte. Jeg lar Geir Håvard Hjelde (fysisk trener i RBK) svare på det spørsmålet, som han har gjort mange ganger. Alle tester viser at det tvert imot var bedre før, sier Perry.

Hjelde har hatt kontroll over alle målinger i Rosenborg siden 2009, altså under ledelsen til både Erik Hamrén, Jan Jönsson, Per Joar Hansen og Kåre Ingebrigtsen.

– De fysiske tallene fra kampene, som jeg har via et trackingsystem, har ingen store forskjeller under disse fire hovedtrenerne, sa Hjelde til VG i fjor.

Husker du Perrys reaksjon etter å ha blitt sparket av RBK? Klippet kan du se her:

Han sier at det «definitivt ikke» er noe ondt blod mellom ham og Selnæs, Helland eller noen av de andre Rosenborg-spillerne han trente.

– Hvordan vurderer du Selnæs' og Hellands roller på landslaget fremover?

– De konkurrerer på lik linje med alle andre som er aktuelle, sier Perry.

Det første han gjorde som assistenttrener på landslaget, var å dra i møte med Rosenborg for å diskutere spillere som kan være aktuelle for landslaget den kommende tiden. Men han ønsker ikke å kommentere hvilke enkeltspillere det dreier seg om.

– Vi hadde en god prat om statusen til de spillerne vi har pekt ut litt i forkant, sier Perry.