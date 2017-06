Kvisvik og Helstad mener Brann-spillerne kan snakke om gull

Thorstein Helstad (40) og Raymond Kvisvik (42) fikk ikke lov til å snakke om gull. Det mener de årets Brann-utgave kan tillate seg.

– Det er ikke tilfeldig at Brann leder serien. De har vært stabilt gode over en lang periode og har per dags dato et lag og en spillemåte som tilsier at de ikke skal gå på noen periode med mange tap. Men søndagens bortekamp mot Sarpsborg blir «syretesten». Hvordan takler de bortebane og kunstgress? Der har de slitt, og Sarpsborg 08 blir en grei målestokk, sier Thorstein Helstad.

Spissen med to perioder bak seg i Bergen, konstaterer at Brann har sluppet litt opp på den defensive strukturen som de har terpet på, og da «blomstrer de offensivt».

– Man kan jo håpe på at de kan være med hele veien inn. Per dags dato har Brann en tropp som gjør at de kan sette inn spillere uten å bli vesentlig svekket. Så spørs det hva som skjer i overgangsvinduet, om Rosenborg gjør store forandringer. Når Brann topper så er det en kombinasjon av at de har vært gode og at RBK har vært langt under pari de siste seks kampene. Trønderne fremstår ikke slik vi har sett dem de to siste sesongene.

Saken fortsetter under videoen som viser hva som gjør Brann så gode.

– Så bergenserne har lov til å håpe på gull?

– Nå er det i hvert fall lov til å snakke om det. I 2007 fikk vi bare snakke om å bygge stein på stein, sier Helstad og ler. – Men det savnes fortsatt 7000 mennesker på å fylle Brann stadion. Får de den hjelpen kan de holde trykket hele veien inn.

Raymond Kvisvik er en av de største Brann-profilene gjennom tidene. Han spilte i Bergen i tilsammen seks år over to perioder fra 1998 til 2005.

– En vanlig mandag morgen i Bergen, så kunne man se om Brann hadde tapt eller vunnet. Når Brann vinner så gjør det noe med humøret til bergenserne, sier Kvisvik til VG.

Brann leder Eliteserien etter 13 serierunder. Klubben har i likhet med Rosenborg 25 poeng, men Brann har ni mål i bedre målforskjell. De slo Stabæk 5-0 hjemme mandag.



– Brann kan ta gullet. Hvorfor ikke? Mange har spådd at RBK ville stikke av, men når de ikke har gjort det, så er det flere som kan vinne gull. RBK, Sarpsborg, Molde, Odd eller Brann, sier Kvisvik.

Men så «ombestemmer» han seg, han tror ikke Molde eller Odd vinner Eliteserien.

Toppkamp i Sarpsborg



Sarpsborg tar imot Brann til toppkamp søndag kveld. Kvisvik er fra Sarpsborg og skal varme opp til kamp med besøk av femti Brann-supportere på puben til broren før kampen.

– Hvem heier du på søndag?

– Jeg må følge hjertet, og samtidig være litt diplomatisk, men jeg hadde mine seks beste år i Brann. Og jeg vil ha mål, mange mål, svarer Kvisvik.

42-åringen, som nå spiller 6. divisjonsfotball i Tune, vet ingen annen klubb hvor det er så morsomt å vinne fotballkamper som i Brann.

– Man får høre det om det går bra, men bergenserne er også flinke til å si ifra om det går dårlig. Men jeg liker det, man må tåle og høre det når man taper. Når man vinner blir man båret på gullstol, sier Kvisvik.

Les også: Fra «Boring Brann» til «Scoring Brann»

Gull-trener Mjelde



Mons Ivar Mjelde trente Brann til seriegull i 2007, da var det hele 44 år siden forrige seriegull. Bergen tok helt av.

– Det var en voldsom ståhei. Folk gikk fullstendig av hengslene, sier Mjelde.

Han tror det blir litt roligere gullfeiring om det blir seriegull i år.

– Det er ikke så lenge siden nå. Men det er klart, det kommer til å synes i Bergen om det blir gull til Brann, sier Mjelde til VG.

GULLJUBEL: Bergen tok fyr da Brann ble seriemestere i 2007. Her feirer fra venstre: Jan Gunnar Solli, Erlend Hanstveit, Thorstein Helstad og Mons Ivar Mjelde. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Den tidligere gulltreneren mener det er for tidlig å snakke om gull.

– Brann sprekker ikke. De er solide bakover, de har begynt å score mer. Jeg er imponert over lagmaskineriet, sier Mjelde.

Jubler for Daniel Braaten



Jan Gunnar Solli spilte 97 kamper for Brann fra 2007 til 2010. Han håper bergenserne drar på stadion og støtter laget sitt.

– Brann fremstår veldig solide. De har scoret mange mål. Bergensere er lidenskapelige, sier Solli.

Han spilte sammen med Daniel Braaten i Rosenborg, nå bidrar Braaten med enorm rutine for serielederen.

– Den eneste jeg har spilt med på dagens Brann-lag er Daniel. Det er ekstra gøy å se hvordan han bidrar i Brann. Det ser ut som om han har det gøy på banen, sier Solli.

Jakob Orlov er Branns toppscorer så langt denne sesongen med fire nettkjenninger. Fire Brann-spillere har scoret tre mål.

PS! Mens RBK og Brann som nevnt har 25 poeng, så er Sarpsborg ett poeng bak. Odd har 21 poeng, mens Odd har 20. Rosenborg møter Sogndal på Lerkendal søndag.