Kritiserer NFF etter Edvartsen-løsning: – Skaper kun tapere

Tidligere toppdommere mener Norges Fotballforbund (NFF) fortjener mye kritikk for håndteringen av Edvartsen-saken.

Svein-Erik Edvartsen (37) og Norges Fotballforbund bekreftet tirsdag formiddag at de har signert en avtale som gjør at toppdommeren ikke blir å finne på banen i årets eliteseriesesong.

– Jeg blir bare kjempetrist av alt dette; at man ikke klarer å rydde opp i det innenfor husets fire vegger. Kjørt gode prosesser på det, slik at hele den norske dommerstanden og norsk fotball kunne stått seg på det. Det er forferdelig trist at saken er kjørt gjennom media. Det skaper kun tapere. Denne saken har kun skapt tapere. Det kommer ingen vinnere ut av det, uansett hvordan du vrir og vender på det, sier tidligere toppdommer Jonny Ditlefsen.

Han kommenterte saken i VG for snaut to uker siden, og mente da at konflikten aldri burde nådd offentligheten.

KRITISK: Tidligere toppdommer Jonny Ditlefsen er lei seg for at Edvartsen-saken har fått så mye oppmerksomhet. Foto: Kyrre Lien , NTB scanpix

– Håndteringen til NFF har vært mildt sagt ikke forbilledlig. Det har tatt altfor lang tid. Optimalt hadde det vært løst på et mye tidligere tidspunkt og uten medier til stede. Det har sikkert vært forsøkt, men det sirkuset det har blitt, som begge parter har bidratt til, det er ledelse som ikke får særlig karakter i min bok, sier tidligere toppdommer Per Ivar Staberg.

– Skadet fotballen i folks øyne

Han mener Fotball-Norge som helhet er den store taperen i Edvartsen-saken.

– Det er ikke bra håndtering når du får en personalsak som havner i mediene på denne måten. Den delen kan ikke NFF være fornøyd med. Det har skapt støy og skadet fotballen i folks øyne. For det er ikke bare dommerne som lider av dette, men fotballen som sådan. Man får et inntrykk av at man ikke har full kontroll over ting som skjer.

– Det er uten tvil en omdømmebrist. Hvor stor den bristen er, skal jeg ikke uttale meg om, men jeg vil gjerne høre den som sier at dette ikke har gått ut over omdømmet til Fotball-Norge, sier Staberg, som understreker at han er «glad for at konflikten er løst».

TIDLIGERE TOPPDOMMER: Per Ivar Staberg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Svein-Erik Edvartsen får en ny mulighet til å kvalifisere seg til dømming i 2018 «dersom han gjenoppretter tillit», skriver NFF i en pressemelding. Det kan bli vanskelig, tror Jonny Ditlefsen.

– Slik jeg tenker nå, så er det en stor jobb som må gjøres for å gjenopprette den tilliten. Når du reiser rundt og jobber i team, slik dommere gjør, må man ha 110 prosent tillit til hverandre. Edvartsen må finne gode måter å gjenopprette den på, sier han.

Han mener det høres rart ut at Edvartsen skal klare det allerede til neste sesong, siden han også må kvalifisere seg på lik linje med de andre dommerne.

– For meg høres det… Alt er mulig selvfølgelig. Han må konkurrere med mange unge og ambisiøse dommere. Men jeg har vært veileder for Edvartsen, og vet at han er en utmerket dommer. Det er tilliten som må være til stede.

– Stort av Edvartsen

Per Ivar Staberg mener Edvartsen må ta sin del av skylden for at konflikten ble så stor som den ble, men mener toppdommeren fortjener ros for å ha gått med på ikke å dømme flere kamper i 2017.

– Jeg synes det er stort av ham å gå med på det. Jeg mener han viser storhet overfor både kollegaene og idretten ved å gå med på en slik løsning, sier Staberg og utdyper:

– Løsningen var vel nesten uunngåelig etter at kollegaen (Reidar Gundersen) gikk så hardt ut mot Edvartsen. Jeg tenker at Svein-Erik i det lengste har ønsket å dømme kamper i år og fortest mulig, men han skjønner nok at det ville vært svært utfordrende overfor kollegaene å dømme kamper med det første. Det ville vært et enormt press.

Bjerketvedt: – Belastende for en organisasjon

Edvartsen vil motta økonomisk kompensasjon når han ikke dømmer. NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt oppylser til VG at denne vil regnes ut fra antallet kamper Edvartsen kunne regne med å dømme i 2017.

Generalsekretæren sier at Edvartsen-konflikten har vært «vond» for NFF.

– Det er klart det er godt å få en slutt på denne saken. En sånn sak er vond for en organisasjon. Den er vanskelig å forholde seg til, og er belastende for en organisasjon. Det blir mye spenning forbundet med det, og vi skulle derfor gjerne ha landet den før, sier Bjerketvedt.

Han opplyser at den endelige avtalen var det tredje forsøket på å nå enighet.

– Vi har valgt en strategi med ambisjon om forlik mellom partene, hvor ingen måtte gå ut av døra. Det har vi forsøkt to ganger, men uten å lykkes.

– Så det har vært to konkrete forslag til løsning tidligere?

– Det har aldri vært noe så konkret som dette. Men det har vært løsningsforslag som aldri har blitt aktualisert helt ut. Her har har Svein-Erik tatt ansvar ved å tre til siden, og det er jo forankret i denne tillitskrisen. Da er det naturlig å ta en pause. All ære til ham for det valget.