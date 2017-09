BERGEN (VG) (Brann-Kristiansund 0-4) Kristiansund hadde vunnet én bortekamp denne sesongen. Det var før de gjestet Bergen – og ydmyket Brann-forsvaret.

Kristiansund hadde ikke vunnet på bortebane siden 4-1-seieren mot Stabæk 25. juni - det er 97 dager siden. Det var også lagets eneste seier på reise fra Kristiansund stadion denne sesongen. Mot Brann løsnet det i midlertidig skikkelig.

– Jeg beklager til alle som har sitt hjerte i Brann, sier kapteinen Azar Karadas til Eurosport etter 0-4.

– Det var ikke min beste dag på jobben, for å si det sånn ...

I Kristiansund-garderoben var det vill jubel.

– Det er litt surrealistisk, sier Torgil Gjertsen, som herjet i Bergen.

– Vi rir på en bølge som vi bare fortsetter på, det er ikke så nøye om det er hjemme eller borte, sier Gjertsen, som spilte på nivå to for bare et par måneder siden.

NEDTUR: Sykkelfesten er over, og Brann klarte ikke å følge opp. Her fortviler Sivert Heltne Nilsen (t.h.). Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

– Vi har hatt et hårete mål hele tiden. Vi vet at det er en real jobb som gjenstår, men ... Vi er nye på dette nivået, og det tar tid før en akklimatiserer seg. Vi gjør en ny kanonmatch defensivt, og vi er livsfarlige på kontringer, sier trener Christian Michelsen til Eurosport.

Sjokkåpning

– Det var en dårlig dag på jobben, det er ikke mer å si om det, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Vi mangler kanskje litt fart bakover, innrømmer Brann-sjefen overfor Eurosport.

Allerede etter fire minutter kontret bortelaget inn 1-0. Azar Karadas, som fikk sjansen i Vito Wormgoor og Bismar Acosta sine fravær, ble dratt lett av og plutselig var Benjamin Stokke alene med Piotr Leciejewski. Spissen var iskald og dermed en perfekt start for Kristiansund.

Resten av omgangen var en sjansefattig affære. Brann hadde ballen, men klarte aldri å sette Sean McDermott skikkelig på prøve. To minutter før pause var KBK nok engang på farten. Torgil Gjertsen var oppmerksom i feltet etter Daouda Bambas brasseforsøk, og banket inn 2-0.

Ydmyket Brann-forsvaret

Brann gikk ut med håp om å snu kampen i den andre omgangen. Slik skulle det definitivt ikke gå. Statisk og lite kreativt angrepsspill gjorde det enkelt for KBK-forsvaret, og etter 66 minutter satt Benjamin Stokke inn 3-0. Brann-forsvaret rotet det til og spissen var iskald fra 18 meter.

Benjamin Stokke, Daouda Bamba og Torgil Gjertsen gjorde stort sett som de ville i den andre omgangen. Etter 70 minutter var det sistnevntes tur til å sette sitt andre for dagen. Brann-laget stod enormt høyt og plutselig var Gjertsen alene med Leciejewski - med en hel banehalvdel å boltre seg på. Han gjorde ingen feil og dermed 4-0 til Kristiansund. Slik endte også kampen.

– Brann hadde ingen god dag i dag. De savnet midtstopperparet, fastslår Kjetil Rekdal som Eurosport-ekspert. Verken Vito Wormgoor eller Bismar Acosta spilte.

– Det er gode muligheter for at Kristiansund spiller i eliteserien også neste år, mener Rekdal.

Pusterom til nedrykkstriden

Tre poeng betyr at Kristiansund får et lite pusterom med fire poeng ned til Aalesund på kvalikplass, og syv poeng ned til Tromsø som per nå ligger an til nedrykk.

Brann gikk på sitt andre tap på rad. Det kan bli tre svært skjebnesvangre poeng i medaljestriden. Molde møter nedrykkstruede Sogndal på Fosshaugane Campus søndag, mens blåtrøyene fra Østfold står overfor sesongens kanskje tøffeste bortekamp mot Rosenborg på Lerkendal.