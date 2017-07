Kristiansund sjokkerte Rosenborg - Bendtner reddet poeng

KRISTIANSUND (VG) (KBK-RBK 3-3) Nicklas Bendtner (29) reddet Rosenborg med en scoring på overtid i et enormt fotballdrama i Kristiansund.

– Det var utrolig skuffende. Vi må se oss selv i speilet i dag. Vi skal ha tre poeng, men istedet reddet vi ett, sa Bendtner til Eurosport.

Dansken kom inn og satte satte inn utligningen i en kamp som ikke burde ha tatt slutt. Men ifølge hovedpersonen betydde det ingenting at det var nettopp han som satte inn utligningen på overtid.

– Det betyr ingenting. Jeg ville heller hatt tre poeng i dag, sa dansken og la til:

– Vi har full kontroll på kampen, vi leder 2-0 og skal ta dette hjem. Så scorer de ett heldig mål og enda ett der vi står og sover, sa Bendtner raskt før han gikk i garderoben i regntunge Kristiansund.

Snuoperasjon av de sjeldne

Innbytter Sondre Sørli hamret inn 3-2 på en strålende kontring åtte minutter før slutt. Eliteseriedebutanten hadde snudd 0-2 til 3-2 i en helt enormt fotballfest hjemme på Kristiansund stadion.

– Jeg har opplevd det mange ganger at vi blir enige om å snu kampen i 2. omgang, men det er sjelden at man faktisk klarer å snu det, sier KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport.

– På 1-2 er vi fornøyd for da er det liv i kampen. På 2-2 er vi storfornøyd med ett poeng i sikte og på 3-2 skjønner vi ikke helt hva som skjer, fortsatte en smørblid Michelsen etter kampen.

4126 tilskuere på det utsolgte stadionen trodde nesten ikke det de så da ballen dundret inn bak en sjanseløs André Hansen. Jean Mendy scoret de to første i en fantastisk 2. omgang. Rosenborg ble satt på plass av et hjemmelag som viste en moral som er sjelden vare i norske eliteserie.

I syvende hjemmekamp på rad gikk det nedrykkstippede hjemmelaget av uten tap.

I løpet av et kvarter viste Matthías Vilhjálmsson hvorfor Kåre Ingebrigtsen nesten var nødt til satse på ham. Islendingens 0-1-scoring kom etter et bevegelsesmønster Nicklas Bendtner har hatt for lite av de siste månedene. Den danske stjernespissen var på bryllup i Italia fra fredag kveld til søndag formiddag – og var benket fra start.

DOBBEL DOSE: Kristiansunds Jean Alassane Mendy scoret to mål mot Rosenborg og skal ha mye av æren for at KBK fikk med seg poeng mot trønderne. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

– Høy klasse

Erstatteren Vilhjalmsson stormet mot nærmeste stolpe på innlegget fra Jørgen Skjelvik. Med hodet vred han ballen over i motsatt hjørne. Det satte ut Kristiansund-keeper Sean McDermott helt.

– Høy klasse over alt ved det målet, kommenterte Kjetil Rekdal på Max.

Han hadde så rett.

Og rett før pause kom Matthías Vilhjálmsson igjen i positivt fokus. Han brystet ned et innlegg til Anders Konradsen. Det satte ut hele KBK-forsvaret RBK en tomålsledelse å gå inn i garderoben med.

Konradsen hadde både fått ny rolle som indreløper og kapteinsbindet, mens Mike Jensen var plassert på benken sammen med Bendtner. Pål André Helland var satt igjen hjemme med såre lysker. Faktisk var bare to av fire midtbane/angrepsspillere i samme roller som i 3–0 over Sogndal sist.

Rosenborg var ikke like suverene i hele den første omgangen i det sedvanlige regnet på Kristiansund stadion. Hjemmelaget trykket aggressivt på og var bare en suveren André Hansen-redning fra å score da Jean Mendy slapp fri inne i feltet etter en drøy halvtime. Også spisskollega Benjamin Stokke hadde et godt forsøk.

Mendy ganger to

Men det var Rosenborgs omgang. Både Elbasan Rashani og Anders Konradsen hadde gode forsøk som Sean McDermott måtte ta frem gode redninger på.

Kristiansund kom sterk etter pause. Jean Mendy fikk uttelling etter åtte minutter da han omsatte et glimrende innlegg fra venstreback Christoffer Aasbak i redusering til 1–2.

Historien gjentok seg syv minutter etter. Mendy snek seg inn mellom Johan Lærde Bjørdal og Tore Reginiussen, fluktet inn 2-2-scoringen etter et nytt innlegg fra Aasbak.

– Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser, stønnet Kjetil Rekdal.

Veldig mange trodde Vilhjalmsson og Rosenborg hadde drept spenningen om poengene, men Kristiansund viste hvorfor dehar hatt en fin vår i eliteserien. 20 minutter før slutt holdt en glimrende Aasbak på å score selv etter å ha rappet ballen fra Vegard Eggen Hedenstad. Mens keeper Hansen måtte frem med en god redning da Jonas Rønningen stormet inn fra høyresiden rett etterpå.

Rosenborg satte inn Bendtner for Konradsen og trakk Vilhjalmsson ned som indreløper på midtbanen. Så kom også Mike Jensen på banen.