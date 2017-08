Kristiansund nekter å tape hjemme – utlignet på overtid

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Sarpsborg 2-2) Akkurat da det virket som om Krepin Diatta (18) hadde spilt Sarpsborg til en råsterk trepoenger, dukket innbytter Jean Mendy opp og presset inn utligningen.

Sarpsborg lå først under 0-1, akkurat som de gjorde hjemme mot Haugesund sist, og historien gjentok seg på flere vis: Sarpsborg kom tilbake i 2. omgang etter å ha ligget under ved pause og scoret to ganger.



Da seieren virket sikker og RBK-forspranget var redusert til fem poeng, ble det istedet syv, for mot slutten slo hjemmesterke Kristiansund til etter en langpasning med stuss der Mendy var akkurat for rask for Sarpsborgs ellers gode keeper Anders Kristiansen.



Dermed har KBK fortsatt ikke tapt hjemme siden seriepremieren mot Molde. Det ble uavgjort – nær sagt som vanlig på Kristiansund stadion (for femte gang på rad).



Ufint spillevær



Det var iskaldt, det blåste, det regnet – og aggressive Kristiansund-spillere vasset i sjanser i 1. omgang. Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen reddet to av forsøkene, begge fra Daoudo Bamba, men måtte kapitulere etter en frisparksituasjon.

Da hadde dommeren blåst av Sarpsborg-stopper Sigurd Rosted i en duell med Bamba, og Jonas Rønningen gjorde seg klar.

Han traff muren på første forsøk med høyrefoten, men snappet opp returen selv og dundret inn 1-0 på en halvvolley med det andre benet – og Kristiansund var bokstavelig talt i medvind.

Muligens var det fordel å spille i den retningen, for det var et betydelig mer påskrudd Sarpsborg-lag som kom på banen til 2. omgang. Salgsobjektet Anders Trondsen (22) tok tak i spillet og hjemmelaget ble spilt lavere.

Dominant Diatta



Også har Sarpsborg Krepin Diatta. Etter 61 minutter skaffet den senegalesiske 1999-modellen seg tid og plass ved å gå av to mann på venstresiden og siktet mot Sarpsborg-toppscorer Patrick Mortensen.

Perfekt posisjonert foran goalen styrte dansken inn sitt niende seriemål for sesongen til 1-1 for Sarpsborg. Klubbens nye spisspar var ikke ferdig med å kombinere:

14 minutter senere flikket Mortensen til afrikaneren som med sine «svevende» steg førte ballen inn i 16-meteren. Avslutningen gikk via et Kristiansund-ben og suste rett utenfor til corner.

Han fikk en ny sjanse noen minutter senere. Sarpsborgs Ole Jørgen Halvorsen slo inn med venstrefoten og Diatta styrte inn 2-1 med hodet. Ledelsen holdt til fire minutter på overtid da Mendy altså scoret for Kristiansund.