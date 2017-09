Kristiansund grisebanket Tromsø i nedrykksduell

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Tromsø 4-0) Et realt bunnoppgjør med poengnød for begge lag endte med null spenning, og et hjemmelag som serverte festfotball.

Før kampen lå Kristiansund tredje sist med 19 poeng. Tromsø fulgte på plassen bak, under streken med 18.

Vertene gikk ut i et godt tempo. Og heiet frem av et sultent hjemmepublikum tok de kontroll på kampen fra første avspark. Tromsøs´ trebackslinje ble raskt til fem, om ikke flere forsvarere.

Før ti minutter var spilt fikk de også scoringen sin. Christoffer Aasbak fant Bejamin Stokke som plutselig var helt fri foran målet. 1-0-headingen satt i nota, og de mørkeblå fikk åpningen de håpet på.

Trykket la seg litt etter scoringen, og Tromsø hadde muligheten til å utligne ved Magnar Ødegaard da han brant en skuddmulighet fra åtte meters hold. Ti minutter senere smalt det i den andre enden. Benjamin Stokke holdt og holdt i en ball ute til venstre, ventet på en åpning - og det fikk han. Han ga ballen til Jean Alassane Mendy som straks satte ballen rett ned i hjørnet og 2-0.

Og vondt ble til verre rett for pause for «Gutan». Benjamin Stokke, som var involvert i alt hjemmelaget foretok seg før hvilen, hoppet høyt opp på bakre stolpe og headet inn lagets tredje scoring på utsøkt vis.

– Vi er offensive og står etter, vi tar dem på deres banehalvdel. Og da er det lett å skape noe, sa Stokke til Eurosport i pausen.

Enveiskjøring



– Det handler om å spille litt for ryktet vårt nå. Ellers kan det bli stygge sifre, sa Tromsøs trener Simo Valakari på vei inn til andre omgang. Det gikk mindre enn tre minutter før det så - ja nettopp, styggere ut for bortelaget.

Torgil Øwre Gjertsen avsluttet fra utenfor 16-meteren og på godt vis. Den la seg pent nede i Kongshavns venstre hjørne og fire mål fra KBKs tre angripere.

Like etter hadde Coly en meget stor sjanse til å sette 5-0. Det var virkelig ikke en god dag for TIL. Og spesielt tungt for forsvaret som måtte klare seg uten kaptein Simen Wangberg som sonet karantene.

Med over 3751 på tribunen, sol og festfotball ble dette en av årets fineste dager for Kristiansund Ballklubb.

Nå har hjemmelaget 22 poeng og skaffet seg en liten luke til Tromsø på 18. Sistnevnte har en kamp mindre spilt. Samtidig fikk KBK kontakt med lagene foran på tabellen.