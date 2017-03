Koteng om Bendtner-avtalen: – Det er dyrt

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng legger ikke skjul på at Nicklas Bendtner-signeringen er dyr, men det skal være en svært motivert 29-åring som kommer til Trondheim.

– Vi har jobbet med dette i tre uker - uten noen lekkasjer, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye med et glis som kan høres gjennom telefonen.

Bendtner «tente på ideen»



Den tidligere landslagsbacken var naturlig nok en fornøyd mann etter at prosessen med den meritterte danske spissen var landet. Bjørnebye forteller at det har vært stor vilje til å få til overgangen fra begge parter.

– De tre siste døgnene har jeg hatt mange samtaler med Nicklas. Jeg opplever en gutt som knuser alle eventuelle negative fordommer. Han har en klar formening om hvorfor han vil til oss. Vi kan tilby ham den stabiliteten, kulturen og spillergruppen han ønsker.

– Hvordan dukket dette opp?

– Jeg husker ikke helt, men jeg tror vi satt og kastet opp ideer som vi syntes var uoppnåelige. Og jeg er jo ikke vant til å gi meg. Jeg prøver å lande slike baller. Men det er mange som har stått på i denne prosessen. Ikke minst Nicklas selv – som har tent på ideen.

– Noen vil hevde at han har de beste årene av karrieren bak seg?

– Det er kanskje det vi har brukt mest tid på: Motivasjon. Vi kjenner til hva han står for som spiller. Når han sier at han er ute etter stabilitet og ro, så er det en type uttalelse som vi legger merke til og liker. For han får jo ikke gå helt i fred i København, beskriver Bjørnebye.

– Jeg er ennå ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er begrepet på en stabil klubb som får det beste ut av sine spillere. Den slags stabilitet har jeg savnet siden min tid i Arsenal, og nå får vi se om jeg kan få oppleve det igjen. Jeg kan kun love en ting, jeg er stadig sulten på fotball, stadig sulten på å score mål, sier Nicklas Bendtner til rbk.no.

– Det er dyrt



Han vil ikke si noe om hva avtalen med den tidligere klubben Nottingham Forest innebærer. Men Rosenborgs styreleder Ivar Koteng innrømmer at Bendtner blir en dyr mann.

På spørsmål fra VG om hvor mye den danske fotballkjendisen får betalt for treårskontrakten med RBK, svarer Koteng:

– Det er dyrt, for å si det sånn. Men det er ikke for dyrt for Rosenborg, da. Vi har fått til dette uten ekstern finansiering.

Han forteller at klubben i tre uker har jobbet med å spikre avtalen som gjør at spissen med 72 A-landskamper for Danmark gjør trønder av seg.

– Det er Stig Inge som har jobbet jevnt og trutt med saken, men det har vært jobbet bra på alle felt. På fredag begynte vi å tro at det var mulig å få det til. Det har vært hektisk i helgen. Men Stig Inge har gjort en kjempejobb, sier Koteng.

Den overraskende signeringen av den tidligere Arsenal-stjernen har skapt bølger både nasjonalt og internasjonalt.

– Det viser vel bare at Rosenborg har et bra navn. Kanskje han har et behov for å stabilisere karrieren sin på en måte. Begynne å score mye mål igjen. Det er en kombinasjon av hans behov og vårt behov.

– Er han den største profilen Rosenborg har hentet?

– Jaaa… Jeg tenkte litt på det i sta: Har vi hentet noen større profiler hit til norsk klubbfotball, da? Jeg kommer ikke på noen, svarer Koteng.

Helland: – Enormt



Rosenborg meldte selv nyheten mandag klokken 22.30 på rbk.no. Da VG snakket med styrelederen litt tidligere på kvelden varslet han om at det ville komme en interessant nyhet på spillersiden.

– Er det en kul signering? spurte VG.

– Æ vil sei det, ja, sa Koteng.

Etter at Bendtner-overgangen ble kjent boblet både spillere, ledere og støtteapparatet av entusiasme.

– Enormt! Jeg tror ikke «Helland 23» er den drakten det kommer til å bli solgt mest av i år, for å si det sånn. Den rekken ryker, sier Pål André Helland.

– Vi er strålende fornøyd med dette og tror det vil bli veldig bra, sier Koteng.

– Dere signaliserer store ambisjoner nå?

– Det håper vi folk har forstått at vi har, da. Vi har tenkt til å løfte oss til året og komme oss inn i Champions League, sier Ivar Koteng.

