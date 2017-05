Koomson-show i Wæhlers debut

SOGNDAL (VG) (Sogndal - Viking 4-0) Gilbert Koomson scoret tre mål og ga Kjetil Wæhler (41) en pangstart som Sogndal-spiller.

4-0 er stygge siffer for Viking - en klubb med noen av landets stolteste tradisjoner.

Publikum hadde knapt satt seg ned på Fosshaugane før hjemmelaget sjokkåpnet. Oppskriften var enkel. Tilbakespill til målvakt Dyngeland som med en langpasning i bakrom satte opp lynvingen Koomson. Han vant løpsduellen mot Karol Metz, og skjøt hardt til venstre for Iven Austbø i Viking-målet til 1-0,

Dette var oppgjøret mellom Eliteseriens til nå to svakeste lag. For Viking ble kalddusjen i åpningen akkurat det de ikke trengte. En tynnslitt selvtillit ble om mulig enda dårligere. Og da siddisene var i ferd med å spille seg litt inn i kampen, var Koomson fremme igjen.

Trippel Koomson



39 minutter var gått da Sogndals ghaneser så ut til å gjøre en feilvurdering da han ikke slo ut til høyre. Men i steden vendte han smart om sentralt i banen og limte ballen i venstre hjørnet med venstrebeinet fra 14-15 meter til 2-0.

Viking-trener Burchnall lot begge spissene bli igjen i garderoben etter pausen, og laget klarte å tilrive seg et lite press. Men da det lå et mål i luften, punkterte Koomson kampen med sin tredje scoring for dagen. Kanspilleren satte inn straffen etter at Martin Ramsland ble felt av Metz.

I sluttminuttene fikk Martin Ramsland løpe gjennom og sette inn 4-0 med et lavt og velplassert skudd til høyre for Austbø.

Solid Wæhler



Kjetil Wæhler gjorde et sensasjonelt comeback i eliteserien da han ble klar for Sogndal denne uken. Da sogningene fikk langtidsskader på midtstopperduoen Bjørn Inge Utvik og Christophe Psyché, hentet trener Eirik Bakke sin gamle landslagskamerat Wæhler (41) og fjorårets Kristiansund-kaptein Espen Næss Lund, begge klubbløse.



Nysigneringene fortoner seg som en nødløsning, etter at Sogndal ble rammet av et skademareritt som aldri tok slutt. På toppen ble 17-åringen Ulrik Fredriksen utvist da han vikarierte på stopperplass i 0-0-kampen mot Haugesund.

Wæhler, med 32 landskamper og en fortid i klubber som Vålerenga, Wimbledon, Aalborg og IFK Göteborg, gikk rett inn i Sogndals midtforsvar der han leverte en solid innsats.



Syltynt fra Viking



Alle skadene har vært medvirkende til at Sogndal har hatt en svak sesongåpning. Det har de til felles med lørdagens motstander Viking - Stavangers stolthet var desidert jumbo etter sju serierunder.



Den plassen har den før så stolte klubben fortsatt, etter å ha levert en syltynn forestilling i bunnkampen.

For Sogndals del ser det nå bedre ut. Et par signering, en tidlig scoring som gav fornyet selvtillit - og plutselig ser alt litt lysere ut.