Kontroversiell Pedersen-takling i Godset-seier: – Meget stygt

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Haugesund 3-1) Spissparet Marko Tagbajumic og Marcus Pedersen reddet Strømsgodset etter marerittstart, men ikke uten kontroverser.

Drammen har lenge ventet på at årets sesong i Eliteserien skulle innta byen. Avsparket mot Haugesund i dag var starten på Strømsgodsets 19. sesong, og den har det vært knyttet mye spenning til. Det har vært store forventninger til «nye» Godset under Tor Ole Skulleruds ledelse.

Med store forventninger følger mye press. Det spørs om Godset-spillerne følte det presset.

Og etter en marerittstart, med mål i mot etter 18 sekunder, var det spissparet Marko Tagbajumic og Marcus Pedersen som reddet dagen med sine scoringer. Spørsmålet er om Pedersen skulle vært utvist.

Etter 15 minutter, etter en cornersituasjon til Haugesund, meide nemlig Pedersen ned Kristoffer Haraldseid, til Haugesunds spillernes store frustrasjon. Godset-spissen slapp unna med gult kort. Senere i kampen sendte han Godset i føringen med sin 2-1-scoring.

– Meget stygg takling. Han kommer inn med stor fart og kraft. Jeg mener han burde vært utvist, sierVGs faktaekspert Geir Juva.

Pedersen spilte samtlige 90 minutter. Haraldseid på sin side fortsatte en liten stund, men måtte etterhvert kaste inn håndkleet.



– Hadde jeg hatt strake bein så er jeg enig i at det er rødt. Men jeg kaster meg inn med leggskinnene, så da er det ikke rødt, sier Marcus Pedersen selv til Eurosport etter kampen.

Marerittstart og snuoperasjon



Det ble en dag med mange blandede følelser for begge lag.

Årets første Eliteseriekamp var ikke mer enn noen sekunder gammel da Skullerud fikk den verst tenkelige åpningen, og Haugesund fikk den best tenkelige. Bortelaget fikk æren av å ta det første sparket på ballen på Marienlyst, og fra de tok avspark til ballen befant seg i nettet - tok det ikke mer enn 18 sekunder. Fredrik Gytkjær skapte eufori hos bortefansen med scoring i debuten, men det skulle ikke vare.

Det er mulig Godset-spillerne kjente litt på nervene før sesongstarten, men etterhvert som kampen fortsatte kom de bedre og bedre med. De slet med å skape sjanser, men etter 34 minutter kom utligningen ved Marko Tagbajumi.

Tokmac Nguen slo hardt inn fra høyre side, hvor Tagbajumi feilvendt flikket ballen i lengste hjørnet på lekkert vis med hælen. Den nigerianske spissen sørget dermed for at også Godset fikk smake på scoring i første serierunde.

Etter drøye timen spilt gjorde Liban Abdi livet vanskelig for egne lagkamerater. I første omgang pådro han seg et gult kort som gjerne kunne vært oransje - etter en stygg takling på Lars-Christopher Vilsvik. Etter drøye timen pådro han seg et helt unødvendig gult kort, da han stilte seg foran nettopp Vilsvik som skulle ta et frispark.

Det gjorde de. Etter massivt Strømsgodset-press sendte Marcus Pedersen Strømsgodset i ledelsen drøye 12 minutter før full tid, etter innlegg fra Jonathan Parr. Få minutter senere fastsatte Tagbajumi sluttresultatet til 3-1 med sitt andre mål for dagen.

Alle poengene ble dermed værende i Drammen, til tross for den skrekkelige starten.

Nesten rekordrask scoring



Frederik Gytkjær, bror av 1860 München-proff Christian Gytkjær, sendte bortelaget i føringen etter 19 sekunder, da han vendte på den berømte femøringen og banket ballen i mål. Årets første Haugesund-scoring kan være en sterk kandidat til sesongens raskeste scoring – allerede i første runde.

Det ble ikke Haugesunds raskeste scoring, dog. Vegard Berg Johansen er mannen bak Haugesunds raskeste nettkjenning, da han scoret etter 17 sekunder mot Brann i 1997.

Christian Gytkjær scoret 36 mål på 81 kamper for Haugesund og broren hans åpnet målkontoen med scoring i debuten. Gytkjær-brødrene trives tydeligvis i Haugesund.

Saken oppdateres med reaksjoner.