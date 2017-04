Kontroversiell Pedersen-takling i Godset-seier: – Den er brutal

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Haugesund 3-1) Strømsgodset åpnet Eliteserien med hjemmeseier. Spørsmålet er om ikke alt hadde sett annerledes ut dersom Marcus Pedersen hadde blitt utvist tidlig.

På stillingen 0-1 til Haugesund og etter et drøyt kvarter spill på Marienlyst leverte Pedersen nemlig en susende takling på Haugesunds Kristoffer Haraldseid. Godset-spissen slapp unna med gult kort, noe bortelagets spillere var tydelig oppgitt over.

– Meget stygg takling. Han kommer inn med stor fart og kraft. Jeg mener han burde vært utvist, sier VGs faktaekspert Geir Juva.

Ikke nok med det. Haraldseid fortsatte på banen en liten stund til, mens Pedersen spilte samtlige 90 minutter og underveis sendte Godset i 2-1-ledelse.



En Haraldseid på krykker var skuffet etter kampen.

– Det ble dobbelt så kjipt for meg i dag med både tap og skade. Slik jeg oppfatter situasjonen er det et rødt kort til han (Pedersen). Dommerne prater hvert år om å beskytte spillerne men de gjør tydeligvis ikke det. At han får komme inn med slik kraft og slippe unna med bare gult kort synes jeg er rart.



Haraldseid får støtte av sin egen trener, Eirik Hodneland som ikke var fornøyd etter situasjonen.



– Det er en brutal takling, den er håpløs. Jeg synes synd på Kristoffer som må ut med skade etter en så tøff takling, sier Haugesund-sjefen til VG.



– Marcus ingen grisegutt



Marcus Pedersen erkjenner til VG at det var helt på kanten.

– Den er på kanten. Men jeg føler at jeg greier å trekke til meg beina nok til å unngå rødt. Den ser mye styggere ut enn den er, sier Pedersen til VG etter kampen.



Sett vekk fra situasjonen etter 15 minutter, var Pedersen fornøyd med Godset-seier og scoring, og lovet mer mål fra han denne sesongen.

– Det er selvsagt deilig å score, og jeg skal fortsette med det.

Tor Ole Skullerud ville ikke spekulere i fargen på kortet, og vil se situasjonen på nytt før han vurderer.

– Jeg ser at Marcus er altfor seint inne, og så vet jeg at Marcus Pedersen er gira, men ikke ute etter å ødelegge noen. Jeg må få lov å se den på nytt, men vil si at jeg vil ikke at spillerne mine skal spille grisete, sier han til VG og legger til:

– Marcus er ingen grisegutt.



Til slutt endte det 3-1 da Marco Tagbajumi satte spikeren i kista like før slutt.

Hør Pedersen vurdere den kontroversielle situasjonen:

Marerittstart

Dermed blir det fest i Drammen i kveld. Byen har lenge ventet på at årets sesong i Eliteserien skulle innta byen. Avsparket mot Haugesund i dag var starten på Strømsgodsets 19. sesong, og den har det vært knyttet mye spenning til. Det har vært store forventninger til «nye» Godset under Tor Ole Skulleruds ledelse.

Med store forventninger følger mye press. Det spørs om Godset-spillerne følte det presset.

Årets første Eliteseriekamp var ikke mer enn noen sekunder gammel da Skullerud fikk den verst tenkelige åpningen, og Haugesund fikk den best tenkelige. Bortelaget fikk æren av å ta det første sparket på ballen på Marienlyst, og fra de tok avspark til ballen befant seg i nettet - tok det ikke mer enn 18 sekunder. Fredrik Gytkjær skapte eufori hos bortefansen med scoring i debuten.

Årets første Haugesund-scoring kan være en sterk kandidat til sesongens raskeste scoring – allerede i første runde.

Det ble ikke Haugesunds raskeste scoring, dog. Vegard Berg Johansen er mannen bak Haugesunds raskeste nettkjenning, da han scoret etter 17 sekunder mot Brann i 1997.

Gleden fikk Haugesund kjenne på i en drøy halvtime.

Lekker Tagbajumi-scoring



For etterhvert som kampen fortsatte kom de bedre og bedre med. De slet med å skape sjanser, men etter 34 minutter kom utligningen ved Marko Tagbajumi.

Tokmac Nguen slo hardt inn fra høyre side, hvor Tagbajumi feilvendt flikket ballen i lengste hjørnet på lekkert vis med hælen. Den nigerianske spissen sørget dermed for at også Godset fikk smake på scoring i første serierunde.

Etter drøye timen spilt gjorde Liban Abdi livet vanskelig for egne lagkamerater. I første omgang pådro han seg et gult kort som gjerne kunne vært oransje - etter en stygg takling på Lars-Christopher Vilsvik.

Her ser du vurderingen av Pedersens tøffe takling:

Spissduoen avgjorde mot slutten



Etter drøye timen pådro Abdi seg et helt unødvendig gult kort, da han stilte seg foran nettopp Vilsvik som skulle ta et frispark. Og med 10 mann, ble oppgaven langt tøffere.

Etter massivt Strømsgodset-press sendte Marcus Pedersen Strømsgodset i ledelsen drøye 12 minutter før full tid, etter innlegg fra Jonathan Parr. Få minutter senere fastsatte Tagbajumi sluttresultatet til 3-1 med sitt andre mål for dagen.

Alle poengene ble dermed værende i Drammen, til tross for den skrekkelige starten.