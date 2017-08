Konradsen etter nok en «gullscoring»: – Har noen målsnik-egenskaper

MOLDE (VG) (Molde – Rosenborg 1-2) Han har aldri fått den statusen som Rosenborgs midtbanesjef som forgjenger Ole Selnæs hadde. Men Anders Konradsens scoringer kan ha spilt inn to ligatrofeer til Lerkendal.

Lørdag headet han inn seiersmålet fem minutter før slutt i sekspoengkampen mot erkerival Molde, mot Stabæk i 2015 avgjorde han «seriefinalen», også det på en heading i sluttminuttene, og da gullutfordrer Brann yppet seg på Lerkendal tidligere denne sesongen, dukket Bodø-gutten opp og sikret enda en trepoenger til Rosenborg.

Felles for begge 2017-målene: Etter målgivende fra Matthias Vilhjalmsson – og helt mot slutten av kampene.

– Jeg har tydeligvis noen målsnik-egenskaper. De er ikke fine, men de er viktige, vurderer Konradsen selv etter at Rosenborg har gjort signaturfeiringen med megafon og minst like høylytte supportere på Aker Stadion.

– På grunn av enorm vinnervilje. På trening også, rydder han unna og scorer. Det handler om å vinne i det meste, melder Kåre Ingebrigtsen om Konradsens «spesialitet».

Utropes som mestere



Scoringen gjør at Molde-manager Ole Gunnar Solskjær ikke er i tvil: Trønderne blir seriemestere for tredje år på rad.

– Ja, jeg tror det, melder Solskjær til VG.

Anders Konradsen har vært med på alle mesterskapene. Og altså hatt både en fot og et hode involvert i mange av de avgjørende øyeblikkene.

Men han har aldri oppnådd «kreden» som Rosenborgs sentrale midtbanespiller – selv om Kåre Ingebrigtsen alltid snakker varmt for spilleren han ga Eliteserie-debuten for ni år siden da duoen var sammen i Bodø/Glimt som spiller og trener.

Samtidig har Rosenborg hentet Marius Lundemo og brukt ham i «Konradsens» sentrale posisjon. Kanskje blar trønderne også opp millionene som kreves for å gjøre Sarpsborgs Anders Trondsen til Rosenborg-spiller.

Og denne sommeren var klubben åpne for å selge Konradsen til kroatiske Dinamo Zagreb. Men selv ønsket han ikke å gjøre overgangen.

Ja, faktisk var det også usikkerhet til at Konradsen i det hele tatt skulle spille toppkampen mot Molde i går. For en takling i cupkampen mot Jerv i midtuken har gjort ankelen vond.

– Den var hoven som appelsin dagen etterpå. Jeg hadde veldig vondt på fredag, og i dag tidlig (i går) hadde jeg faktisk mine tvil om jeg skulle spille, for å være ærlig. Men vi tok en spasertur etter lunsj i dag, og da tok vi avgjørelsen om at det var greit. Vi teipet opp og kjørte på, sier Anders Konradsen – som garanterer at han er kampklar når forrige sesongs finalist Ajax tar imot Rosenborg til Europa League-playoff til uken.

Slet mot Molde – i én omgang



Det ble riktignok bråstopp i 1. omgang mot Molde. Et «Barcelona»-mål med scoring av Fredrik Brustad i det 25. trekket etter et pasningsangrep som varte i ett minutt og tre sekunder og involverte åtte Molde-spillere, satte Solskjærs mannskap i en drømmeposisjon.

De blå var aggressive, vant ballen og plaget et Rosenborg-lag som ikke greide å skape mer enn én skikkelig målsjanse før pause.

Men i pausen skiftet Rosenborg ham og kom ut som et rovdyr på jakt. Mike Jensen traff stolpen tidlig i omgangen, så satte Niklas Bendtner kunstscoringen – uten tilløp, med yttersiden – etter at keeperdebutant Mathias Eriksen Ranmark (kom inn for en hodeskadet Andreas Linde) bommet fullstendig med et utspill i forkant.

Og så var det altså «Konradsen Time» etter at innbytter (igjen) Vilhjalmsson viderenikket corneren fra Vegar Eggen Hedenstad i retning bodøværingen.

– Han er utrolig god på dødballer, være i boksen, være der det skjer. En veldig viktig mann for oss. Både cover defensivt, tar av for stopperne – og offensivt kommer han på løpene. Utrolig viktig for oss, mener Fredrik Midtsjø.