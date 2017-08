Konkurrentenes supporterledere mener Rosenborg driver «økonomisk doping»

Anders Trondsen (22) er klar. Samuel Adegbenro (21) skal være nære. «Ødeleggende», mener konkurrentenes supportere.

– Det er jo sånn RBK driver. en økonomisk doping av fotballen er det de står for, sier leder for Moldes supporterklubb, Tornekrattet, Svein Erik Jenset til VG.

Da har Rosenborg allerede presentert Anders Trondsen, som etter sigende kostet 15 millioner kroner. De skal også være nære å fullføre en overgang for Adegbenro for samme sum.

Som i Rosenborgs storhetstid, da de blant andre hentet Carew fra Vålerenga og Frode Johnsen fra Odd, kjøper de nå noen av Eliteserie-rivalenes største profiler.

– De viser igjen at de gladelig betaler millioner i både overganger og lønninger, noe andre klubber har uttalt at de ikke har vært interessert i å være med på, mener Jenset.

Leder i Bataljonen, Roger Lillebøe-Hansen, mener det er en «Guds lykke» at Rosenborg feilet i Champions League-kvalifiseringen, som ville gitt flere titalls millioner i klubbkassen.

– Nå er vi fort tilbake i den perioden i forrige storhetstiden til Rosenborg, hvor det overhodet ikke var reell konkurranse. Rosenborg plukker de beste, velprøvde spillerne i Eliteserien, og slipper å ta sjansen på å hente fra utlandet, slik Viking lyktes med da de hentet Adegbenro.

Kjernen-leder: – Gammelt gulp

Jenset mener Rosenborg-kjøpene går inn og ødelegger for unge håpefulle trøndere.

– Vi er fan av en blandet taktikk, litt egenutviklet og kjøp av ungt og lovende fra andre klubber. Men Rosenborg velger å bygge lag på sin måte, i motsetning til å utvikle egne.

– Men Rosenborg har fått frem Jonas Svensson, Markus Henriksen, Ole Selnæs og Fredrik Midtsjø de siste årene?



– Joda, det er greit. Men det viser seg hver gang noen går fra Rosenborg. De virker gode når de er i Rosenborg, men når de kommer til utlandet har de ikke så mye å vise til, mener Tornekratt-lederen, som hadde vært fornøyd om Trondsen ble Molde-spiller, men helst ikke for mer enn 6-7 millioner kroner.

Tidligere har VG skrevet om millionbutikken i Molde, hvor spillere selges dyrt til utlandet, før de hentes hjem til Møre og Romsdal for en langt billigere penge.

Kjernen-leder, Espen Viken, er lei av å høre snakk om at Rosenborg ikke utvikler egne spillere.

– Ærlig talt, det der er gammel gulp. Det er helt gått ut på dato. Nei, vet du den, den tar jeg ikke på alvor. Bare det blir sagt ofte nok, så blir det sant, vet du. Men det der blir aldri sant i Trondheim, kontrer Viken.

– Internasjonale priser

Kjøp av norske klubber for over ti millioner:

John Carew (VIF - RBK) 23 millioner

Frode Johnsen (Odd - RBK) 15 millioner

Vegard Forren (Southampton - Molde) 15,8 millioner *

Martin Andresen (Stabæk - Brann) 15 millioner

Samuel Adegbenro (Viking - RBK) 15 millioner **

Anders Trondsen (Sarpsborg 08 - RBK) 14/15 millioner

Marek Sapara (Ruzomberok - RBK) 13 millioner ***

Morten Knutsen (Start - RBK) 12 millioner

Anthony Annan (Start - RBK) 11 millioner

Christer George (Strømsgodset - RBK) 11 millioner

Harald Martin Brattbakk (København - RBK) 10,5 millioner

Alexander Ødegaard (Sogndal - RBK) 10 millioner

Kristofer Hæstad (Start - Vålerenga) 10 millioner

Petter Vaagan Moen (HamKam- Brann) 10 millioner * Ble solgt for 35 millioner halvt år før han ble kjøpt tilbake

** Ikke offisielt klar

*** 10 millioner i overgangssum, tre millioner etter visst antall kamper

Anders Trondsen er per nå det femte dyreste kjøpet av en norsk klubb gjennom tidende. Samuel Adegbenro kan bli enda ett hakk dyrere.

Lillebøe-Hansen i Bataljonen kaller det «ødeleggende».

– Jeg ser argumentet Rosenborg om at vi trenger et flaggskip. Men nå er Europa-vinduet deres såpass snevert, at de overgangen bare er ødeleggende for konkurransen i norsk Eliteserie. Det ødelegger attraktiviteten.

Lillebøe-Hansen mener Trondsen- og Adegbenro-prisene ikke går an å forholde seg til, ettersom det er «internasjonale priser».

– Og det er det kun Rosenborg – og kanskje Molde med sine vennskapspenger – som kan betale.

Viken i Kjernen tror ikke det er tilfeldig at Trondsen kommer til Rosenborg akkurat nå.

– Nå har Rosenborg begynt å prestere igjen, og jeg tror folk ser at det er en klubb på rett kjøl. Da er det en naturlig effekt at flere norske spillere velger Rosenborg fremfor en mindre god klubb utenlands, mener Viken.