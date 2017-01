Kommentator mener Rosenborg lever på «falske drømmer»

Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter setter spørsmålstegn ved Rosenborgs innkjøpspolitikk.

Forrige fredag solgte RBK toppscorer Christian Gytkjær til 1860 München for en pris som har blitt hyllet av eksperter. Mandag ble det klart at landslagsbacken Jonas Svensson også forlater Trondheim til fordel for nederlandske AZ Alkmaar. Fra før har de også solgt midtstopperen Hólmar Örn Eyjólfsson til israelske Maccabi Haifa.

Det får Adressa-kommenator Kroksæter til å reagere i en kritisk kommentar med følgende tittel: «Hvor lenge skal RBK leve på falske drømmer?» Han skriver:

– Jeg har kviet meg for dette, men nå er tiden kommet for å stikke hånda i vepsebolet og spørre: Når skal Rosenborg ta konsekvensene av sine egne ambisjoner? Er det ingen som ser spriket mellom ambisjonene om å spille i Mesterligaen og innkjøpspolitikken til Rosenborg?

KOMMENTATOR: Adresseavisens sportskommentator Kjetil Kroksæter. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Klubben går høyt ut med sin målsetting om å spille i Europa, og når de snakker om Europa er det Mesterligaen de snakker om. Med klubbens stolte fortid er Mesterligaen både forbannelsen og målet. Ingen ting hadde vært bedre enn et comeback på øverste nivå i jubileumsåret, men har klubben rustet seg for oppgaven?

VG har vært i kontakt med Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye, men han ønsker ikke å uttale seg om Kroksæters kommentar.

Mener RBK har gjort usikre kjøp

Kroksæter mener Rosenborgs 2015-lag, som kom til Europa League den sesongen, er i ferd med å smuldre opp, og at salgene av Ole Selnæs og Alexander Søderlund svekket laget mye. Videre peker han på de nevnte salgene av Gytkjær, Svensson og Eyjólfsson som et tegn på at også fjorårslaget, som ikke klarte å ta seg til Europa League, også er svekket.

Kommentatoren foreslår at Rosenborg enten demper ambisjonene om å lykkes i Europa, eller at de investerer mer penger i tre nye nøkkelspillere: En playmaker på midtbanen, en midtstoppersjef og en fysisk sterk spiss som er god på hodet.

– Er det litt tidlig å komme med konklusjoner om Rosenborgs ambisjoner allerede i januar, med to måneder igjen til seriestart?

– Det handler mer om de signalene som er gitt gjennom de spillerkjøpene de har gjort hittil. Vi opplever at de har kjøpt spillere som de tenker å utvikle. Man kan ikke regne med at en 19-årig midtstopper som har spilt på andre nivå i Tyskland (Jacob Rasmussen), kan gå rett inn og dominere. De andre kjøpene er også litt mer usikre: En skadeforfulgt midtbanespiller (Marius Lundemo), og en serber som virker å være litt mer sjansebetont kjøp (Milan Jevtovic). Det mange ønsker seg, er spillere som kan gå rett inn og ta en lederrolle i sin lagdel, sier Kroksæter til VG.

Foreslår å se til Øst-Europa

– Norske klubber har tidligere tatt hånd om store inntekter på en lite bærekraftig måte. Men du oppfordrer Rosenborg til å investere større summer i spillerkjøp?

– I Rosenborg er det heller styret som er villig til å bruke mer penger, og den sportslige delen som holder igjen. Det er en holdning som jeg vil bruke enhver anledning til å rose dem for. Men det finnes en mellomvei her, synes jeg. Jeg vil ikke at de skal bruke alle pengene de har fått på spillersalg. Men det går an å bygge en sunn økonomi samtidig som man forsterker laget. Man må hele tiden sørge for at man har et slagkraftig lag også. Det har vært bred enighet om at Rosenborg har solgt seg ned, og det var allerede før både Gytkjær og Svensson forsvant.

– Er det noen konkrete navn du ser for deg som Rosenborg burde se nærmere på?

– Nei, der stoler jeg på at de har atskillig bedre oversikt enn meg. De har folk som jobber med det. Men jeg synes det er litt merkelig at de har forlatt det østeuropeiske sporet. De hadde stor suksess med å hente Marek Sapara og Borek Dockal for en billig penge, det var to kanonspillere. Det er rart at de ikke prøver å rekruttere mer i den delen av Europa, sier Kroksæter.