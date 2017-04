Klappet mot eget publikum etter pipekonsert: – Ikke sarkastisk ment

ÅLESUND (VG) (AaFK-Sarpsborg 08 1-3) Bjørn Helge Riise havnet i fokus da han tilsynelatende klappet sarkastisk opp mot hjemmepublikum mens de pep på laget sitt på vei ut til pause.

– Det var ikke sarkastisk. Jeg klappet mot dem for å få dem opp og for å heie på oss. Men hvis de vil ha en diskusjon om det, er jeg åpen for det, sier AaFKs kaptein når VG spør han om den spesielle situasjonen.

Han vil ikke gå med på at det var en negativ gest mot hjemmesupporterne.

– Nei, jeg bare smiler og klapper til dem jeg, for å vise at de må støtte oss i tykt og tynt, sier Riise og smiler lurt.

Bakgrunn: Sarpsborg 08 slo knockout på AaFK

– Skjønner frustrasjonen

Samtidig er den tidligere utenlandsproffen veldig klar på at han har forståelse for reaksjonen til publikum.

– Selvfølgelig har de lov til å pipe når vi presterer dårlig. Jeg skjønner frustrasjonen, for fotball er en sport med følelser og meninger.

– Skulle du ønske de reagerte annerledes?

– Ja. Jeg tror ikke det hjelper gutta å få høre at hele stadion synes de er søppel når de går til pause, sier midtbanespilleren.

Trener Trond Fredriksen sier til VG at han ikke så situasjonen.

– Jeg har ingen anelse om hva du prater om, så det har jeg ingen kommentar til.

Forsvarsspillet er problemet

Pipekonserten på Color Line Stadion kom etter at Sarpsborg 08 hadde klart å putte tre baller bak Andreas Lie i AaFK-buret på 45 minutter. Det betyr at tangotrøyene slapp inn seks mål på 135 minutters spill, noe som tilsvarer omlag ett baklengsmål hvert tjuende minutt.

– Mange av målene er billige. Vi er nødt til å rette på det, innser Trond Fredriksen.

Aalesund-sjefen er klar på at det er det defensive som må stå i fokus framover, før de kan begynne å se oppover.

– Forsvaret er det vi skal jobbe med. Det blir det eneste vi skal jobbe med, understreker han.

Nysigneringen fra Nederland, Kaj Ramsteijn, har på ingen måte overbevist sunnmøringene til nå, mens stopperpartner for dagen Oddbjørn Lie også slet. Selv føler han ikke det er spillertypene eller stallen i seg selv som er for dårlig.

– Jeg mener fast og bestemt jeg har de typene jeg trenger. Problemet er at vi ikke klarer å hindre mål i mot, og vi må rett og slett bare øve på det.

Rosenborg: Skal bytte seg til suksess i Europa