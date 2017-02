Kjetil Rekdal blir TV-ekspert på heltid

Kjetil Rekdal (48) blir ny fotballekspert på Eurosports sendinger fra Eliteserien.

Det opplyser Discovery Networks Norway om i en presesmelding mandag morgen.

– For meg er dette en meget spennende mulighet. Jeg er glad for at Eurosport kom på banen etter jeg ga meg i Vålerenga og var så tydelige på at de ønsket meg i en slik jobb. Dette var det beste tilbudet, selv om jeg også har fått flere andre tilbud de siste dagene. Nå retter jeg fokus fremover og gleder meg voldsomt til første serierunde, sier Kjetil Rekdal.

For halvannen uke siden ble det klart at Rekdal skiller lag med Vålerenga, der han hadde vært trener og deretter sportslig leder siden 2013. Nå er 48-åringen allerede klar for ny jobb, der han skal dele sine analyser, vurderinger og kommentarer i Eurosports Eliteserie-sendinger.

Les også: Rekdal om Vålerenga: – Kan ikke huske sist jeg hadde det moro på jobb

– Den beste av dem alle

Rekdal har tidligere gjort gjesteopptredener som fotballekspert på TV, blant annet for Eurosport Norge sist høst eller for VGTV under fjorårets EM-sluttspill samt VM i 2014. Men dette blir hans første permanente ekspertjobb.

– Målet vårt har vært å finne en ekspert som har bakgrunn både som spiller og trener på toppnivå, og som gjerne også har internasjonal erfaring. Når det ble klart at Kjetil var ledig på markedet, var det bare å snu seg rundt. Jeg har hele tiden ønsket meg en med stor fagkompetanse i vårt studio. Derfor er det svært gledelig å kunngjøre at Kjetil Rekdal blir vår fotballekspert, sier sportsdirektør Jan-Erik Aalbu i Eurosport og Discovery Networks.

Husker du denne godbiten? Sjekk hvordan Rekdal hånet Bernt Hulskers shortsvalg under VM-morgen i 2014:

De sitter med rettighetene til å sende Eliteserien og OBOS-ligaen frem til og med 2022.

– Kjetils hovedjobb blir nå hos oss. Vi har fått på plass den beste av dem alle. Dette er en fantastisk signering som passer perfekt inn i den store fotballsatsingen vi i Eurosport står foran, sier Aalbu.

– Trengs en annen tilnærming

Rekdal har opparbeidet seg litt av en CV i løpet av sine 32 år i profesjonell fotball: 83 norske A-landskamper, spilleropphold i klubber som Molde, Mönchengladbach, Lierse, Rennes, Hertha Berlin og Vålerenga, og trenerjobber i Vålerenga (to perioder), Lierse, Kaiserslautern og Aalesund.

– Det trengs en annen tilnærming for å jobbe i TV enn når man er spiller, trener eller sportssjef, men du må fortsatt kunne lese spillet. Forstå hvorfor trenere gjør som de gjør, hvorfor spillere tar sine valg, hvorfor noen lag lykkes der andre mislykkes. Det blir min jobb å forklare det. Og for å lykkes med det kommer jeg fortsatt til å tilbringe mye tid i fotballmiljøet, sier Kjetil Rekdal.

Eliteserien sparkes i gang lørdag 1. april når Kristiansund tar imot Molde. Åpningsrunden inneholder også kamper som Rosenborg mot Odd og Vålerenga mot Viking.