Kjernen-leder langer ut mot Molde-uttalelser: – Totalt på villspor

Rosenborgs supporterleder tror nesten ikke sine egne øyne når han leser beskyldninger om «økonomisk doping» fra Molde-hold.

– Jeg flirte høyt da jeg leste det. Det var som å lese en god vits, sier Espen Viken, leder og talsperson for RBK-supporterklubben Kjernen.

Han sikter til uttalelsene til lederen for Moldes supporterklubb Tornekrattet, Svein Erik Jenset, som mandag uttalte at «det er jo sånn RBK driver. En økonomisk doping av fotballen er det de står for».

Vil sende kart til Molde

Utspillet kom som følge av at Rosenborg hadde presentert kjøpet av Anders Trondsen (15 millioner kroner), og er nær ved å hente Samuel Adegbenro for samme sum.

– De viser igjen at de gladelig betaler millioner i både overganger og lønninger, noe andre klubber har uttalt at de ikke har vært interessert i å være med på, sa Jenset.

Espen Viken i Kjernen har mye på hjertet når han blir spurt om å reagere på uttalelsene fra Molde.

– Jeg lurte først på om mannen hadde vært full, men så kom jeg på det forsmedelige tapet på lørdagen, som sikkert har en lignende effekt. Jeg tror jeg skal sende et kart til Molde, for de er totalt på villspor. Det er en fare for at de er helt ute av kartet, sier Viken.

Han er overrasket over at en Molde-supporter kritiserer Rosenborg for pengebruk, og sikter til at Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten har bidratt med store pengegaver på Aker Stadion i nyere tid.

– Det er bare et par år siden flere Eliteserie-trenere anklaget Molde for å være et kjøpelag. Da svarte de at det var en berikelse for norsk fotball. Men supporterlederen er kanskje glad nå som klubben har fått mindre penger, og «sukkerpappaene» har snørt igjen pungen, sier Viken og ler.

– Får stå for sin egen dumhet

Det var ikke bare fra Molde at det kom reaksjoner på Rosenborgs pengebruk. Roger Lillebøe-Hansen, leder i Brann-supporterklubben Bataljonen, uttalte at «de overgangen bare er ødeleggende for konkurransen i norsk Eliteserie. Det ødelegger attraktiviteten».

Men Rosenborg-fansen bryr seg lite om at andre norske klubber ikke unner dem suksess.

– Jeg skjønner at andre supportere ikke unner RBK det, at man ikke unner andre lag å lykkes på en arena der man ikke lykkes på selv. Men det må jeg ærlig talt si at jeg driter i. Vi kommer til å ha flere muligheter til å lykkes i Europa de neste årene, det har vi vitterlig tro på, sier Espen Viken, som avslutter med følgende beskjed i retning Molde:

– De uttalelsene får stå for sin egen dumhet. Det er så fjernt at den hverken er injurerende eller på andre måter krenkende.