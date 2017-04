Kjelsrud Johansen måtte kaste masken – for stort hode

ULLEVAAL (VG) Henrik Kjelsrud Johansen (23) brakk nesen på lørdag, og skulle egentlig spille med maske mot Sogndal. Men hodet var for stort. Og masken for liten.

– Jeg prøvde med maske, men den var så stram – så da droppet jeg den, sier Kjelsrud Johansen til VG.

Dermed gikk han i krigen både gul, blå og hoven rundt nesepartiet. Og Gjøvik-gutten leverte med å knuse Bjørn Inge Utvik i luften to minutter før pause. Headingen ble en glitrende målgivende pasning til Jonatan Tollås Nation.

NESEBRUDD: Henrik Kjelsrud Johansen var tydelig preget etter lørdagens uhell. Foto: Morten Stokstad , VG

Midtstopperen punkterte i realiteten kampen med sin 2-0-scoring.

Mye takket være den målgivende pasningen fra spilleren som så ut som en forslått bokser ute på Ullevaal-gresset.

– Jeg er ikke helt i rute. Det var ikke så sexy, men jeg fikk gitt litt juling. Man må jo prøve å tøffe seg opp litt.

– Jeg får mye tyn for at jeg har et stort hode. De fikk nok litt vann på mølla, Grindheim og gutta nå, gliser 23-åringen – og tenker på masken som ikke passet.

Det var på trening lørdag uhellet skjedde.

– Jeg fikk et spark over nesen da jeg skulle heade en ball i mål. Det er sånt som skjer. Men det var jo vondt. Foreløpig har jeg bare fått iset det ned. Jeg hadde en lignende skade i fjor høst også, sier Henrik Kjelsrud Johansen.

