Kirkeskov til VG: – Veldig synd at dommeren ødelegger kampen

(Tromsø – Aalesund 3-2) Både Aalesund-trener Trond Fredriksen og utviste Mikkel Kirkeskov skjønner lite av dømmingen til Kai Erik Steen på Alfheim.

– Ikke si at han ble sendt ut for dette, sa Thomas Myhre i programmet Fotball Direkte på Eurosport.

Han og resten av ekspertpanelet fikk hakeslepp da de så hvorfor Aalesund-spiller Mikkel Kirkeskov fikk sitt andre gule kort og marsjorde på Alfheim, i det som var en begivenhetsrik kamp Tromsø til slutt vant 3–2.

– Det er veldig synd at dommeren ødelegger kampen, i hvert fall når kampen er så viktig som den er. I min verden er det jeg blir utvist for aldri en utvisning. Fotball er en kontaktsport – og det er ingen kontakt mellom oss, sier Kirkeskov til VG om situasjonen hvor han pådrar seg sitt andre gule kort og dermed ble utvist.

– Det er frustrerende, og jeg er forundret over at jeg blir utvist, legger han til.

Fredriksen: – Ekstremt urettferdig



Aalesunds trener Trond Fredriksen ble sendt på tribunen av dommer Kai Erik Steen, og delte Kirkeskovs frustrasjon etter kampen.

ANDRE GULE: Aalesunds Mikkel Kirkeskov ble utvist av dommer Kai Erik Steen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

– Det er selvfølgelig med på å prege kampen, det er tungt og det føles urettferdig. Jeg reagerer for sterkt selv og skal jo forholde meg roligere, men det ble som det ble i kampens hete og jeg skal ta straffen som en mann, sier han på telefon til VG.

Fredriksen sier at det var mange frustrerte Aalesund-spillere i garderoben etter kampen.

– Dersom man sammenligner Wangberg og Kirkeskov-situasjonene er det ikke noen tvil om hvor det gule kortet skulle vært, sier han.

Aalesund-sjefen sier at de ikke kommer til å anke utvisningen, fordi han føler de ikke kommer til å komme noen vei med det. Samtidig håper han kaoskampen får etterspill for pipeblåseren.

– Dommeren har dømt for noe han ser, men hva han faktisk ser er jeg usikker på. Vi opplever det ekstremt urettferdig, sier Fredriksen.

Dommer Kai Erik Steen har ikke svart på VGs henvendelser.

– Hårreisende



Slik reagerte ekspertene ved Eurosports panel etter situasjonen:

Bengt Eriksen:

– Hva i all verden galt gjorde han der?

Thomas Myhre:

– Han står der, han kan jo ikke fjerne seg! Dette er helt hårreisende. Helt ærlig, er dette en forseelse?

Bernt Hulsker:

– Han gjorde ingen verdens ting. En forferdelig filming av Nordbye, helt forferdelig.

For TV-bildene viste at Nordbye falt meget lett da han prøvde å forsere Kirkeskov. Tromsø-spilleren gikk rett i bakken. Aalesund-trener Trond Fredriksen var rasende og ble til slutt sendt på tribunen av den kontroversielle dommeren.

– Dette er ingenting – ikke kom å fortelle meg noe annet. Det er den verste dømmingen jeg har sett på årevis. Jeg blir oppriktig forbannet her, sa Hulsker.

Mener Wangberg skulle hatt rødt

Det var heller ikke den eneste situasjonen de reagerte på. I første omgang ristet de på hodet da Tromsø-kaptein, Simen Wangberg, ikke fikk sitt andre gule kort for å rive AaFK-spiss Mustafa Abdellaoue i trøyen.

– Det er det verste jeg har sett. Wangberg skulle vært utvist i første omgang – det skjer ikke. Forferdelig kapitale feil i første omgang, og ny feil fra dommer her, sa Hulsker.

– Han må ha vært litt ute av balanse her, Wangberg, som vanligvis er en sindig kar. Det er fullstendig hodemist to ganger på få minutter! Vil han ut eller? Vil han ha flere kampers karantene enn den ene han uansett får for det første gule?, undret Hulsker.