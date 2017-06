Kippe matchvinner igjen da LSK slo Stabæk

NADDERUD (VG) Frode Kippe (39) raget høyest og ga LSK tre kjærkomne poeng i bortemøtet med Stabæk på Nadderud. De gule og sorte snudde femmålsshowet i andre omgang.

Som på Lerkendal 20. mai var det midtstopper og 39 år gamle Frode Kippe som ble helten for Lillestrøm i Eliteserien. Etter en svært underholdende kamp i Bærum, var det bortelaget som tok seieren til slutt.

0 Stabæk 0 Lillestrøm

– Vi er effektive, vinner kampen, scorer fire mål og vinner kampen. Det er vi veldig glade for, men vi må rydde opp i forsvarsspillet, konkluderte LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport fra bortegarderoben.

– Det var godt for oss. Vi har savnet poengene, men nå begynner det å løsne for oss, sa Kippe til Eurosport etter kampen.

På spørsmål om hvorfor det løsner, er svaret det samme som forrige kamp da Erling Knudtzon scoret tre.

– Vi begynner å sette sjansene våre. Vi har skapt mye i hele år, men nå får vi uttelling, fortsetter Kippe.

Lillestrøm åpnet best og viste seg frem ved et par anledninger de første ti minuttene. Inkludert en scoring annullert for offside. Men den største sjanen fikk Ohi Omoijuanfo rett etter den hendelsen. Han fikk stå alene i boksen, men fra seks meters hold la han ballen enkelt i fanget på Arnold Origi i stedet for å hamre den i målet. Det sistnevnte var letteste løsning i dette tillfellet.



Det straffet seg raskt. LSK fikk en overgang. Stabæk-forsvaret surret det til for seg selv, og maktet ikke klarere. Formspiller Erling Knudtzon fikk ballen i bena - tok seg tid til et touch, før han satte den i mål via Singh, som var hjemmelagets burvokter denne ettermiddagen.

To av vårens Stabæk-kometer, Tonny Brochmann og «Ohi», fikk hver sin sjanse midtveis i omgangen, men de blå hadde alt annet enn tur i de første 45 minuttene.

Men på overtid av første omgang slo Luc Kassi en lang ball i bakrom der Håkon Skogseid plutselig var fri og kun trengte å være nær ballen med skoen for at den skulle ordne 1-1 og utligning sekunder før pause. Fortjent.

Les også: Adam Larsen Kwarasey på vei til Vålerenga

Formspilleren Knudtzon

Og det skulle fortsette som før hvilen. Stabæk gikk rett i angrep og Brochmann satte 2-1 før minuttet var passert. Men én LSK-mann er i en helt forrykende form for tiden; Erling Knudtzon. Han fikk ballen på høyresiden i 16-meteren, nok en gang etter at Stabæk ikke fikk klarert skikkelig. Banket ballen i motstatt hjørne og sørget for 2-2. Hans femte mål på to kamper.

Og Lillestrøm skulle snu kampen tilbake i deres favør. Simen Rafns frispark ble perfekt slått inn foran straffemerket. Perfekt for Frode Kippe. Han stanget ballen i høyre hjørne for keeper. Til enorm jubel for de rundt 400 tilreisende LSK-tilhengerne.

– Jeg får litt plass på bakerste stolpe og da er det bare å jage ball og da sitter den, smilte Kippe til Eurosport.

Stabæk forsøkte å komme tilbake, men LSK var solide bakover og tillot lite. Og de tok vare på overgangene de fikk. Den ene endte også i scoring. Rafn var heldig og fikk ballen alene i feltet. Satte 4-2 og kampen var avgjort.

– Det er tett og jevnt. det er så lite som skal til før man rykker opp på tabellen, avsluttet Kippe, som ikke hadde fått med seg at LSK nå rykket opp til niendeplass på tabellen.