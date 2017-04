Kippe etter LSKs sliteseier: Fysisk er det neppe lag som er bedre enn oss

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Sandefjord 2-1) En av beskjedene LSK-trener Arne Erlandsen (58) ga spillerne før seriepremieren var «Ingen holder følge 2x45». Etter 94 minutter fikk han helt rett.

Da klinket Lillestrøms backdebutant Aleksander Melgalvis (27) - 3. divisjonsspiller i Brumunddal for fire år siden - inn seiersmålet via Sandefjords Joachim Olsen Solberg.

Det var fire minutter og 25 sekunder på overtid – og syv minutter i forveien hadde en annen debutant, nyankomne Michal Skoda, stusset inn utligningen for LSK.

To sene mål passet perfekt med Arne Erlandsens forhåndstale. Og det kler en oppkjøringsperiode som har handlet mye om å kunne stå distansen helt ut.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

– Trent som galninger



– Det gjorde det. Vi har stått bra i hele vinter, og vi har trent som galninger. Vi har løpt, forbedret fysiske formen betraktelig fra vi startet opp og hatt stort sett skadefri tropp. Fysisk sett er det neppe lag som er bedre enn oss nå. Vi må bruke styrkene vi har, og dét er en av dem, sier lagkaptein Frode Kippe (39) til VG.

Midstopperen ble kastet inn som angrepsvåpen da klubben desperat prøvde å gi hjemmefansen en gave på klubbens 100-årsdag.

Sandefjords Kastrati forbannet på tillagt tid – se videoen!

Arne Erlandsen er eneste Lillestrøm-trener på klubbens 43 strake sesonger i øverste divisjon som har tapt en serieåpning på Åråsen (0-3 i 1998). Etter seier i hans første premiere i periode to som hovedtrener, tror han ikke det han sa før kampen hadde så mye å si.

SJEFENS MELDING: Dette garanterte Arne Erlandsen noen timer før Lillestrøm snudde 0-1 til 2-1 i løpet av syv hektiske sluttminutter mot Sandefjord. Foto: , ØYVIND HERREBRØDEN

– Det er nok sånn alle trenere sier før kamp. Ikke noe spesielt akkurat det. Men vi er glade for seieren og vinner fortjent. Men Sandefjord forsvarte seg bra, oppsummerer Erlandsen – som mener de beste seirene er dem du avgjør på overtid.

Han står inne i garderoben der den heller rolige ABBA-låten «Chiquitita» spilles over anlegget. Det har vært mer heavy-metal over Erlandsens treningsregime denne vinteren.

– Oppkjøringen har vært tøff, og dette kommer kanskje som resultat av det. At vi tyner ut det siste på slutten. Jeg har aldri trent så mye eller så hardt som vi har gjort, sier Eliteserie-veteranen Erling Knudtzon (28).

Frode Kippe mener Erlandsens krav skiller seg ganske klart fra det han har opplevd i de siste av sine mange sesonger på Åråsen.

– Det har vært annerledes. Mer trening, flere økter, fokus på det fysiske, beskriver 39-åringen – som skapte kaos i feltet da han entret matta til sin 376. toppseriekamp for Lillestrøm.

Samtidig ble midtstopper Simen Kind Mikalsen skjøvet ut på venstresiden. Med en venstrebent spiller på kanten skjedde det noe med hjemmelaget i sluttminuttene.

Les også: Stabæk fikk drømmestart med Ohi-hattrick

Skrek på skudd



Først traff banens beste spiller Ifenayi Mathew hodet til Michal Skoda, så kom seiersmålet fra motsatt side: Arne Erlandsen sto og ropte «Skyt, skyt!» på benken og Eliteserie-debutanten gjorde som treneren skrek.

Da ballen var i nettet, eksploderte Åråsen og Melgalvis la ut på en jubelrunde som inkluderte to kråkestup. Da ble den tidligere Strømmen-spilleren sliten. Men alt Sandefjord rakk etterpå var å ta avspark før LSKs 18. seier i ligaåpningen de siste 43 sesongene.

Melgalvis tror ikke det er tilfeldig at Lillestrøm klarer å presse inn to goaler mot slutten av matchen.

– Vi orker mye og fort mer enn motstanderne våre i år. Også får vi bra trøkk når vi får inn Skoda og Kippe. Vi har jo enda flere som er nærmere to meter, og da er det tøft å forsvare seg mot oss, sier 27-åringen.

Les også: Sarpsborg-stopperens målshow

Åpnet med Kastrati-scoring

Den elleville avslutningen på matchen sto i kontrast til hva som skjedde frem til Skodas 1-1-mål etter 87 minutter. Lillestrøm bød nesten ikke på noe som helst i sin egen 100-årsfeiring og Kosovo-spissen Flamur Kastratis heading til 1-0 etter 22 minutter kunne fort blitt kampens eneste.

Den kom etter høyt Sandefjord-press og en ballerobring på hjemmelagets halvdel. Viktor Bindia slo innlegg på førstetouchen og traff perfekt: Kastrati hang i luften og pannet 1-0-scoringen hardt tilbake i hjørnet LSKs keeperdebutant Daniel Fernandes kom fra.

VG Live: Følg eliteserierunden fra kl. 18.00

Mens Kastrati hjertefeiret Sandefjords comebackmål i Eliteserien ble det dørgende stille på det som hadde vært et feststemt og optimistisk Åråsen. Flesteparten av de 8503 tilskuerne kunne blitt vekket opp av dvale bare tre minutter senere.

Gjestenes stoppere Christer Reppesgård Hansen og Elhadji Kane feilberegnet en Lillestrøm-klarering som ble forvandlet til en presis gjennombruddsball. LSKs høyrebente venstrekant Simen Rafn oppfattet situasjonen og var plutselig alene med Sandefjord-ekeeper Ingvar Jónsson.

Artikkelen fortsetter under videoen!

Den tidligere Fredrikstad- og Gefle-spilleren valgte å avslutte istedetfor å runde islendingen – og trillet ballen på feil side av stolpen. Faktisk var det Lillestrøms eneste virkelige målsjanse i kampen frem til Reppesgård Hansen headet ballen i egen stolpe med bare ni minutter igjen av kampen.

Men så kom det spillerne tror er «Erlandsen-effekten». De to sene scoringene ble riktignok nesten feiret som et seriegull etterpå. Benken stormet banen da Melgalvis lurte inn 2-1-målet via Solberg og Olsen og etter kampen lå gultrøyene strødd på banen og jublet.

Etterpå sto spillerne foran fansen i flere minutter og danset ekstranummer. I garderoben var det heller ikke dårlig stemning, og den ble ikke verre av at FC København-manager Ståle Solbakken stakk innom.

Den gamle midtbanekongen på Åråsen var til stede som gjest i forbindelse med 100-årsjubileet og betegner sliteseieren som en «typisk åpningskamp».

– For Lillestrøm var det viktigst å få tre poeng mot et lag som de skal og bør ha bak seg på tabellen. Når de starter med tre kjappe kamper er det litt sånn befrielse før de reiser til Molde. Etter det har de hjemmekamp, og jeg vil tro publikum husker slutten her, noe som gjør at de kommer tilbake neste helg, oppsummerer Solbakken overfor VG.