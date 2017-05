TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Lillestrøm 1-1) Han er 39 år, vinner ikke ofte der, men scorer ofte. Og lørdag kveld scoret Frode Kippe igjen mot Rosenborg, og ødela den planlagte RBK-festen.

– Årets høydepunkt så langt, sier LSK-kapteinen til VG. Det var hans femte scoring på Lerkendal gjennom karrieren. For en forsvarsspiller er det sterkt.

Og LSK fortjente det. RBK går i sirup.

– Frykten virker å være større enn viljen, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til VG. Han prøver å forklare hva grunnen til at det går trådt for RBK er, uten å finne svaret.

Kanskje var det alt ståket rundt 100-årsjubileet. Kanskje er det et lag som ikke har «satt seg» ennå. Uansett: Rosenborg fungerer ikke. Og taper poeng i hver runde nå.

I en spillemessig meget svak kamp på Lerkendal, det var noe dødt over denne kampen, utlignet Frode Kippe, fortjent, til 1-1 for Lillestrøm da 10 minutter gjensto.

– Jeg synes vi fortjente det ene poenget. Vi kunne fått tre også, sier LSK-trener Arne Erlandsen. Men det ble i hvert fall ett.

Og dermed ga Rosenborg fra seg poeng, igjen, og har klart å skape spenning i Eliteserien selv.

– Nå er det spilt en tredjedel av sesongen. Du ser at dette kommer til å bli jevnt, sier Kåre Ingebrigtsen.

Og det var egentlig ganske logisk med en utligning, all den tid det var LSK som skapte det lille som var av muligheter i 2. omgang, etter at Nicklas Bendtner hadde gitt Rosenborg ledelsen rett før timen var passert. Det var ikke stort annet dansken gjorde mot LSK, men gjennomspillet plasserte han under keeper Arnold Origi - til 1-0.

– Scoringen var ok den, men det er ikke bra nok av oss at vi mister poeng i denne kampen. Det verste er at de holdt på å score 2-1 like etter at de utlignet, sier Nicklas Bendtner.

Mange trodde at RBK ville få et løft med Bendtners scoring. I stedet var det Lillestrøm som løftet seg.

Og den svære LSK-kapteinen Kippe (39) var også nær ved å sette inn seiersmålet fem minutter senere.

Headingen hans, ganske lik den som ga utligningsmålet, kom også fra corner, noe LSK hadde hele 10 av i denne kampen, men denne gikk centimetre til side for André Hansen i RBK-målet.

Antall cornere forteller ikke alltid så mye, men det forteller i hvert fall om et lag som har oppholdt seg deler av kampen på siste tredjedel av motstanderens halvdel.

Rosenborg fikk en godkjent sjanse mot slutten, da Vegar Eggen Hedenstads frispark ble reddet av Arnold Origi.

Publikum viste sin misnøye med hjemmelaget, da dommeren blåste av kampen.

– Forståelig, mener Nicklas Bendtner.

Med 1-1 på Lerkendal, stoppet Rosenborgs rekke på åtte strake seirer mot Lillestrøm, som gikk tilbake til 2012. Men rekken på kamper mot LSK uten tap, den fortsetter. Det er nå 17 seriekamper siden siste tap - i 2008 - og det er 12 hjemmekamper siden LSK vant på Lerkendal, i 2005.

Men publikum gikk skuffet hjem fra Lerkendal - igjen.