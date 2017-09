Kippe (39) mot nytt LSK-år etter cupsuksessen: – Vanskelig å slippe fotballen

OPPEGÅRD/MOLDE (VG) 20 år som toppspiller. Cupfinale måneden før han fyller 40. Men det spørs om runde tall er nok for at Frode Kippe klarer å sette punktum for fotballkarrieren.

Ingen avgjørelse er tatt, Lillestrøm har foreløpig ikke tilbudt ham ny kontrakt, men i løpet av noen uker ønsker midtstopperen med turnerkroppen å avgjøre fremtiden.

Etter å ha spilt i 17 av 23 seriekamper, og måten han bandt sammen det lavtliggende forsvaret i cupsemifinalen mot Molde, spørs det om LSK har så mange grunner til ikke å gi ham en ny avtale.

Selv sender han følgende signal:

– Jeg synes det er vanskelig å slippe fotballen. Kroppen spiller på lag, motivasjonen er der, og jeg kan ikke tenke meg et bedre liv enn å spille fotball. Det sier stopp en gang, men det er å finne riktig tidpsunkt. Om det blir i år, eller om det blir ett eller to år til, er litt vanskelig å si nå, sier Frode Kippe.

Les også: Fra nedrykksstrid til cupfinale på ett år og én dag

Tok toget



VG reiste hjem med Lillestrøms fremste profil dagen etter 3-0-triumfen i Molde, der Kippe ble klar for sin tredje cupfinale (alle som klubbens kaptein).

Fra Gardermoen reiser han kollektivt. Lokaltoget fra Oslo S til Ski kjennes omtrent like fullsatt som Ullevaal kommer til å være på finalesøndagen 3. desember.

Det kan bli hans aller siste fotballkamp. Etter en sesong der han har scoret både på Rosenborg og Vålerenga, lagene han har elsket å slå gjennom 18 sesonger i Lillestrøm. Det kunne vært fotballromantikk å avslutte slik. Kanskje med Kongepokalen i hendene.

Artikkelen fortsetter under videoen!

– Jeg ser at det kan være et bra punktum, smiler Kippe.

Hjemme i funkishuset på Oppegård, der han bor med samboer og to tenåringssønner, ruller en reprise av «Mesternes mester» på tv-skjermen.

Som norgesmester i fotball fyller han det ene av to kriterier for å være med. Det andre er at han må ha lagt opp. Og det spørs det om han greier etter denne sesongen...

– Hvorfor spiller du år etter år når LSK antagelig betaler deg dårligere og dårligere?

– Jeg spiller jo snart gratis! Neida. Jeg har innsett at jo eldre jeg blir, jo mer ser jeg at jeg er heldig som får spille fotball hver dag og ha det som jobb. Det er ikke noe bedre enn det. Miljøet og trivselen har vært der hele tiden, sier Frode Kippe.

Les også: Haugesund-treneren kaller seg folkesky

Ti år – null trofeer



Men de siste ti årene i Lillestrøm har ikke vært like festlig som de ti første i Kippes karriere. Etter cupfinaletriumfen mot Haugesund i 2007 har klubben i praksis ikke vært i nærheten av å kjempe om trofeer i norsk fotball. Før de møter Sarpsborg på Ullevaal igjen i år.

Ellers har det stort sett handlet om å unngå nedrykk. Rekken på 43 strake år (44 neste år) i toppdivisjonen står, men den «rekorden» er det stort sett bare Lillestrøm-supportere som er opptatt av.

– Det har vært ti ganske tøffe år. Vi har vært nede som klubb og har ikke levert varene ute på banen. Fjorårssesongen var tung, og ingenting tilsa at vi skulle være der og kjempe om cupgull. Men det har skjedd noe etter Arne (Erlandsen) kom inn, mener Kippe.

Artikkelen fortsetter under bildet!

KJØRER KOLLEKTIVT: Ferden fra Gardermoen til Oppegård om Oslo S ble foretatt med blant Flytoget for Frode Kippe etter cupsemifinaletriumfen mot Molde. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Trenerveteranen styrte Lillestrøm såvidt unna nedrykk i fjor høst og hentet stort sett spillere fra Obos-ligaen før denne sesongen.

Men flere av dem – som semifinalemålscorer Aleksander Melgalvis, 3. divisjonsspiller i 2013, har tatt nivået og passet godt inn i Erlandsen-fotballen.

– Mange har ventet på å få sjansen til å spille i Eliteserien og endelig fått den. De gir alt, de er lojale, de begynner ikke å diskutere på taktiske valg eller måten vi spiller fotball på, sier Kippe.

– Folk holder kjeft og løper?

– Vi holder kjeft og løper. Og løper gjør dem, en del av de gutta. Jeg har aldri sett et så maskineri. Sånn med tanke på løpskapasitet, tror jeg nok det er det best trente laget jeg har vært en del av i Lillestrøm, mener kapteinen med 18 sesonger på Åråsen.

Møter Rosenborg søndag: Han er kongen av Lerkendal

Var usikker på laget



Kanskje blir det en 19. også. Spillere som Kjetil Wæhler og Frode Johnsen har nylig vist at Eliteserien også har rom for de på 40 pluss.

Kippe gjør minst mulig utenom fotballen, tar som regel en ekstra restitusjonsdag for at kroppen skal være klar til neste kamp og er aldri plaget av langvarige skader. Han er nøye på styrketrening på bena og øvrig kjernemuskulatur.

Men han presiserer at han har vært med på nesten alt av «hardkjøret» til Erlandsen. Treningskulturen, forsvarsorganiseringen og moralen er det som har løftet 2017-utgaven av Lillestrøm til cupfinalen.

Kippe innrømmer at han ikke var helt sikker på hvordan sesongen skulle bli i vinter.

– Om ikke bekymret, så var jeg litt usikker i starten. Vi hadde 10-12 prøvespillere på trening, stort sett ubeskrevne blad og folk du ikke har hørt om før. Jeg tenkte «hvordan blir dette?». Men det løste seg greit.

– Hvis du ikke legger opp nå – er det fordi du frykter at du ikke vil ha noe å gjøre?

– Jeg frykter at jeg ikke vil ha det så bra. Det er som alle sier: Det beste med å være i fotballen, er å spille, sier Frode Kippe.

Se hva Lillestrøm-profilene sa etter å ha spilt klubben til sin 13. cupfinale!