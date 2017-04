Svein-Erik Edvartsen (37) skulle unnskylde seg overfor dommerkollegene under onsdagens møte på Gardermoen. Det er ulike oppfatninger av i hvilken grad han gjorde dette.

NRK fastslo for to dager siden at Edvartsen hadde nektet å beklage overfor kollegene sine på det mye omtalte oppvaskmøtet. VG har imidlertid vært i kontakt med en kilde som oppfattet at Edvartsen tydelig beklaget seg.

En annen kilde sier til VG:

– Edvartsen beklaget en del.

– Generelt eller konkrete episoder?

– Begge deler.

«... under krisemøtet på Gardermoen skal dommeren ha nektet å beklage», skrev NRK fredag, og TV2 meldte følgende angående Edvartsens unnskyldning:

– Etter dommernes oppfatning skjedde ikke det. I stedet mener de at Edvartsen fremsto uten anger, melder TV2.

Ulike tolkninger

Men VGs kilder mener at det er ulike måter å tolke det som Svein-Erik Edvartsen sa til de andre dommerne på Gardermoen.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt innrømmer at konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen er utfordrende å løse.

– Etter dommerforeningens sterke budskap torsdag har det oppstått en spent og vanskelig situasjon som alle parter bør ha interesse av å vurdere for deretter å finne løsninger på, sier Bjerketvedt til VG.

56-åringen startet som generalsekretær i Norges Fotballforbund i februar, under to måneder før konflikten mellom dommersjef Terje Hauge og kampleder Svein-Erik Edvartsen ble offentlig kjent. Før helgen tok saken en uventet, dramatisk vending da dommerforeningen krevde sistnevnte fjernet.

Innstillingen overrasket Bjerketvedt.

Intrikat konflikt

Nå har generalsekretæren bedt partene om å tenke seg om en ekstra gang.

– Det er naturlig å fryse situasjonen, sortere alternativene og snakke sammen. Det er det NFF, på en ansvarlig måte, nå tar initiativ til. Vi ønsker ikke å eskalere konflikten, men å dempe den. Det er alle tjent med, forteller Bjerketvedt.

VG får opplyst at NFF vil ta opp igjen dialogen førstkommende tirsdag. Om det vil innebære et møte med Edvartsen og hans advokat, John Christian Elden, er det ikke tatt stilling til.

– Det er for tidlig å si. For øvrig har vi ikke hatt noen møter med Elden så langt. Jeg ser at enkelte der ute misforstår det. Vi har kommunisert direkte med Edvartsen, opplyser Bjerketvedt.

