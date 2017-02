Keitas polske mareritt kan være over – enig med ny klubb

Muhamed Keita (26) har blitt enig om kontrakt med en ny, utenlandsk klubb. Nå gjenstår det bare forhandlinger mellom Lech Poznan og hans potensielt sett nye arbeidsgiver før avtalen kan formaliseres.

– Vi er enige om mine personlige betingelser. Nå må klubben bare bli enig med Lech Poznan. Da vil jeg skrive under kontrakten og dra, forteller Keita til VG.

Keita befinner seg nå i Drammen, hvor han «venter på papirene» som vil kunne avslutte det polske marerittkapittelet i karrieren hans. Han vet ikke hvor mye Lech Poznan vil kreve for å løse ham fra kontrakten 10,5 måneder før den opprinnelig utløper, men polske medier har spekulert i en sum på rundt 200 000 euro.

Likte seg i USA

Keita forteller at han ikke har lov til å gå ut med hvilken klubb han er kommet til enighet med, men VG kjenner til at han tidligere har vært i samtaler med ledelsen i amerikanske Minnesota United.

På spørsmål om det er Vadim Demidovs nye klubb han har sagt ja til, begynner han å le.

– Jeg var i USA og så der. Det virket veldig bra. Jeg likte meg i USA. Men det kan være noen andre også.



– Men besøkte du andre klubber enn Minnesota United i USA?

– Nei, jeg var bare hos en klubb i USA, sier Keita, med henvisning til MLS-laget.

Vanskelig periode

26-åringen ser dermed ut til å snart kunne legge bak seg en vanskelig start på 2017. Året begynte med at Keita i et åpenhjertig intervju med VG fortalte at han ikke ønsket å returnere til Lech Poznan på grunn av misnøye med både spilletid og livet utenfor fotballen.

Det ble ikke tatt spesielt godt imot av den polske klubben. Ifølge avisen Przeglad Sportowy har Keita blitt bøtelagt med 30 000 euro for å ha vist det som skal ha blitt oppfattet som manglende respekt for klubben. Det avviser Keita er tilfellet overfor VG. Han innrømmer derimot at den siste halvannen måneden har vært tøff.

– Det har vært kjedelig. Det har vært veldig rart å gå gjennom hele januar uten å vite 100 prosent hva som skal skje. Det har vært litt slitsomt, forteller Keita, som har holdt seg i form ved å trene med Stabæk.

Nå er han glad for å forhåpentligvis komme seg ut av kontrakten med Lech Poznan.

– Jeg tror det er en fin løsning for oss begge, sier han.