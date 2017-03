VALLE (VG) Vålerengas nyervervelse Muhamed Keita (26) mener Rosenborg og Pål André Helland (27) er nedlatende overfor eliteseriekolleger.

– Helland er en tulling. Han må konsentrere seg om å spille fotball. Det er bare snakking, sier Keita til VG etter torsdagens trening med sin nye klubb Vålerenga.

Det er under en uke siden Lech Poznan-eide Keita skrev under på en låneavtale med Vålerenga som varer frem til sommeren. Den frittalende midtbaneprofilen har tidligere vunnet både serie- og cupgull med Strømsgodset under Ronny Deila. Nå er suksessduoen gjenforent.

I Oslo går Keita og Vålerenga nå for ligatittelen, etter to sesonger med en Rosenborg-dominans som 26-åringen mener har gjort trønderne nedlatende overfor eliteseriekolleger.

– De ser ned på andre



Keita bodde sine første leveår i Gambia sammen med besteforeldrene sine, mens moren og faren studerte i London. Etter å ha kommet til Fjell i Drammen som seksåring, forteller han om en oppvekst preget av en stor familie som bodde under samme tak med en trang økonomi.

– Vi hadde ikke så stor plass. Vi hadde heller ikke så mye penger. Vi startet på null og måtte jobbe oss oppover, forteller Keita.

Etter suksessen med Strømsgodset, fikk han en millionkontrakt i polske Lech Poznan i 2014. Tilbake i Oslo, sulten på en opptur med Vålerenga, reflekterer Keita over hvor han kom fra og hva han har oppnådd.

– Jeg tenker over det hele tiden. Det er også derfor jeg liker å spille mot folk som andre mener er bedre enn meg. Da vil jeg vise at det ikke stemmer. Jeg vil vise at det faktisk går an å komme fra null. Det verste jeg vet, er folk som ser ned på andre personer, og det er det jeg føler de personene oppe i Trondheim gjør med resten av lagene i Eliteserien, forteller han.

– En tulling

Iført en sort joggebukse, matchende genser og en rød caps med logoen til det amerikanske basketball-laget Miami Heat, sitter Keita på tribunen i Vallhall Arena med VG etter en Vålerenga-trening hvor han har vært en av de beste spillerne.

26-åringen har aldri vært redd for å si det han mener, heller ikke når det gjelder en av eliteseriens aller største profiler.

– Helland snakker unødvendig. Du kan ikke være en tulling som har to-tre innlegg i løpet av en kamp, men som skal snakke hele tiden.

– Skjønner du at det kommer til å bli oppmerksomhet rundt dette?

– Jeg gleder meg. Du kan sette to streker under det: Helland er en tulling, sier Keita.

Hellands reaksjon

Konfrontert med Keitas uttalelser, reagerer Helland slik:

– Det er mange som mener at jeg er en tulling. Det har jeg ikke noe problem med. Vi trenger litt «tullpeiser» i norsk fotball. Det hadde vært kjedelig om alle gikk i kirken på søndager og leste bordbønner. Vi trenger litt karakterer, og vi er vel litt utenfor normalen både han og jeg, sier RBK-stjernen til VG.

– Har Keita rett i at du og andre i Rosenborg ser ned på andre lag i eliteserien?



– Det gjør vi ikke. Den eneste måten vi ser ned på andre lag, er på tabellen. Og det vil vi fortsette med å gjøre. Vi ser ikke på de andre som noen dårligere mennesker enn oss, forteller Helland.

Husker du? Skjebnedager for Keita – har fått ultimatum av Lech Poznan

– Helland når meg ikke til anklene

Mens RBK-trener Kåre Ingebrigtsen har stått for kanskje tidenes eliteseriesignering i danske Nicklas Bendtner (29), har Ronny Deila hentet både Keita og Bård Finne (22) til Oslo.

Sammen med blant andre Ghayas Zahid (22) og Mohammed Abdellaoue (32) vil de utgjøre en større trussel for motstanderne den kommende sesongen enn Rosenborg, ifølge Keita.

– Angrepet vårt knuser angrepsrekken deres. Deres angrepsrekke har ikke en sjanse til å spille som oss. I år kommer vi til å være mye mer effektive enn dem. Rosenborg har et system hvor deres spillere passer perfekt inn, men det er ikke sikkert de hadde fått det til hos oss, sier 26-åringen, som mener han er en bedre spiller enn kantkollega Helland.

– Det er ikke noe å sammenligne en gang. Pål André Helland når meg ikke til anklene en gang. Helland burde satse på en komikerkarriere. Han har en større sjanse til å vinne den, enn å konkurrere mot meg.

Helland vil ha veddemål

Helland er naturlig nok ikke av den samme oppfatningen som Keita. 27-åringen, som nå forbereder seg til søndagens møte med Odd på Lerkendal, kontrer slik:

– Jeg er høyere enn ham. At jeg ikke når ham til anklene er vel fysisk umulig. Men det er det som er det fine med fotball, at folk har forskjellige meninger. Faren min syns nok at jeg er bedre enn ham. Men Keita er en god, han. Han har hatt en stabil karriere, sier Helland.

Han sto selv bak fire scoringer og seks målgivende pasninger på 20 kamper for RBK sist sesong. Til sammenligning hadde Keita syv nettkjenninger og tre assist fordelt på totalt 22 matcher for Strømsgodset og Stabæk.

Dermed fikk både Helland og Keita 10 målpoeng hver, mens Rosenborgs 65 scoringer var langt flere enn Vålerengas 41. Nå er Helland villig til å vedde på at utfallet blir det samme i 2017.

– At han mener Vålerenga har en bedre angrepsrekke enn oss, må bety at han tror de vil score flere mål enn oss. Og det tar jeg gjerne et veddemål på, sier Helland.

Tror på et stort VIF-år

Keita har imidlertid også noen positive ord å si om Rosenborg.

– Det er selvfølgelig en stor og fantastisk klubb. Når du nevner Rosenborg i utlandet, vet folk hvilken klubb det er. Jeg elsker at det finnes en slik klubb, sånn at jeg kan være med på å ta dem. Gjennom hele livet mitt har det vært slik: Jeg har sett de med store, fine hus og tenkt at det vil jeg også ha. For meg er Rosenborg sånn, og vi skal ta dem. Det er ikke en spiller på det laget som er bedre enn de vi har her.

– Hvilke forventninger har du til Vålerenga under Deila?

– Jeg tror vi får til noe stort. Jeg tror vi kommer til å være Rosenborgs tøffeste utfordrer i år. Etter at jeg skrev under for Vålerenga, var RBK den første kampen jeg så etter. Jeg elsker slike kamper, hvor du møter gode spillere og får målt hvor bra du er selv. Det er mange som vil ta dem, men det er ikke mange andre som har de samme kreftene som vi har, sier Keita.

Han håper suksess med Vålerenga også kan bidra til at landslagssjef Lars Lagerbäck får øynene opp for ham i løpet av våren.

– Det er opp til meg selv nå. Han er sikkert mye i Oslo, og vil se en del kamper. Det er de kampene som kommer til å avgjøre. Jeg mener at jeg burde ha fått muligheten tidligere, men sånn er fotballen ... Jeg vet at hvis jeg kommer inn på landslaget, så kommer jeg til å sitte fast der.

Derfor sier Keita meningene sine

Keita frykter ikke at hans frittalende personlighet vil by på problemer. For han sier det han mener fordi han syns det er viktig å være ærlig.

– Å ikke si det du mener, er det verste jeg vet. Det jeg har i meg, har jeg lyst til å si. Om folk tar det positivt eller negativt, er deres valg. Hvis jeg får høre at det jeg sier er feil, tar jeg det til meg.

– Men det jeg gir faen i, er hvis andre sier at jeg ikke kan si min mening. Jeg forteller min mening – uansett. Så får vi ta det derfra, forteller Keita.

– En fantastisk spiller

Han har nå lagt bak seg det han beskriver som en tøff periode, hvor ønsket om å forlate Lech Poznan gjorde at han sto uten klubb å trene med i tre måneder. Han innrømmer å ha vært i kontraktsforhandlinger med amerikanske Minnesota United i samme tidsrom, men er glad for at han endte opp i Vålerenga.

Det er også Deila fornøyd med.

– Det var for et par uker siden at jeg fant ut at det kunne være mulig å få ham hit. Da var det ikke noe å tenke på. Keita er en fantastisk fotballspiller. Han er teknisk god, er hurtig, har bra forståelse, kan relasjoner og er flink til å gjøre lagkameratene gode, sier Deila, som har oppfordret flere klubber enn Vålerenga til å ta opp kampen om gullet med Rosenborg denne sesongen.

VIF serieåpner mot Viking på Ullevaal stadion førstkommende mandag. Oppgjøret starter klokken 19.00 og vises på MAX.

Det første møtet mellom Keitas Vålerenga og Hellands Rosenborg er i Oslo 28. mai.