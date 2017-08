Keita og Gauseth i ordkrig: – Hva vet han om å spille i Eliteserien?

Christian Gauseth støttet Tomasz Sokolowskis påstand om at sistnevnte kunne spilt i Eliteserien. Nå får han så hatten passer fra uventet hold.

– Jeg hyller også at spiller tør å melde, men hva vet Gauseth om å spille i Eliteserien? spør Muhamed Keita til VG.

Det var etter 1-2-tapet for HamKam at Asker-spiller Tomasz Sokolowski uttalte til Eurosport at han fremdeles kunne spilt på Norges høyeste nivå.

Dagen etter fikk 32-åringen støtte fra Eurosports Christian Gauseth, som til daglig spiller for Mjøndalen.

– Jeg synes han har vært en jevnt god spiller i alle år jeg har sett han spille. Det er han fremdeles. Jeg var til stede på Briskeby og så det han presterte. Han kunne fungert godt i Eliteserien, sa Gauseth til Eurosport.

Keita: – Gauseth kan snakke om friidrettsutøvere

Nå kaster den ferske New York Red Bulls-spilleren og tidligere Vålerenga-spiller Keita seg inn i debatten. Han legger ikke skjul på hva han mener om Christian Gauseths forutsetninger for å kommentere utspillet.

– Han hadde på seg pulsbelte og løp fra treningsleir i La Manga i vinter til de rykket ned i november. Gauseth kan snakke om friidrettsløpere, så kan de som vet hva fotball er få lov til å kommentere det, sier Keita.

Gauseth innrømmer med glede at Mjøndalen ikke spilte «utelukkende posession-fotball». Han beskriver seg selv som en «soldat», og benytter muligheten har får til å komme med et stikk i retning New York.

– Jeg legger meg ikke opp i hva generalen, som er treneren, legger opp av taktikk. Min jobb er å utføre taktikken. Det er en holdning som Muhamed Keita kunne tenkt litt over i mange av de klubbene han har vært, sier Gauseth.

Selv er han ikke i tvil om egne forutsetninger for å uttale seg.

– Jeg tror ikke det nødvendigvis er sånn at det er de som har spilt på høyest nivå som har mest greie på fotball. Jeg har mye mer greie på fotball enn det Muhamed Keita. Han har greie på å gå rundt og være skada, melde tøffe ting og bytte klubb hvert halvår, mens jeg har greie på fotball, sier Gauseth.

Og den som roper i skogen, får svar.

– Hvis han har så bra greie på fotball, hva er grunnen til at han fortsatt er på bondelandet i Mjøndalen og plukker poteter? spør Keita, som for tiden venter på arbeidstillatelse i USA før å kunne debutere for New York Red Bulls.

Latterliggjør Keitas VIF-utspill

Samtidig som Gauseth gikk ut og støttet Tomasz Sokolowskis utspill, tok han samtidig et brutalt oppgjør med det han kaller «en feig kultur i Eliteserien».

– Alle er enige om at norsk fotball skriker etter profiler. Vi kan ikke hogge noen i hodet når de kommer, sa Gauseth til Eurosport.

Han tar imot Keitas tirade med åpne armer.

– Han kommer her og serverer på min hjemmebane. Det synes jeg bare er kjempeflott. Jeg kan sitte her hele dagen, sier Gauseth til VG.

– Men han kan ikke være tøff i trynet og melde at Vålerenga skal score flere mål enn Rosenborg, og så dra med halen mellom beina når sesongen er så vidt i gang, legger han til.

Etter at Keita hevdet at Vålerengas angrepsrekke var bedre enn Rosenborg sin, inngikk han et veddemål med Rosenborgs Pål André Helland om hvilken angrepsrekke som ville score flest mål i årets Eliteserie.

Før den 17. runden i Eliteserien var stillingen 22-12.

– Jeg håper de slår Helland, så jeg kan le litt av ham når sesongen er over, sa Keita på telefon fra New York dagen etter at overgangen til Red Bulls ble bekreftet.