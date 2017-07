Keita lover å utfordre USA med både beina og kjeften

Selv om Muhamed Keita (26) har flyttet til New York, håper han fremdeles lagkameratene kan gjøre at han vinner veddemålet mot Pål André Helland (27).

Før sesongen gikk en optimistisk Keita, som fredag ble klar for New York Red Bulls, hardt ut mot Rosenborg og Helland, og mente Vålerenga var hvassere offensivt.

Det endte med at trønderen utfordret til et veddemål om hvilken angrepsrekke som kom til å score mest. Det gikk så som så for Keita.

Før den 17. runden i Eliteserien var 22-12 i favør Rosenborg. Den nybakte New York Red Bulls-spilleren har likevel ikke gitt opp håpet om at Vålerenga skal gå seirende ut.

GJENSYN: Muhamed Keita kan treffe gamletreneren Bob Bradley igjen - som motstander i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg håper de slår Helland, så jeg kan le litt av ham når sesongen er over, sier Keita på telefon fra New York.

Stabæk-gjenforening

Kantspilleren har kun rukket å ha noen få treninger med sitt nye lag, men han lover allerede at han heller ikke kommer til å fare rolig frem i USA.

– Kommer du til å utfordre noen i MLS til et lignende veddemål?

– Jeg utfordrer motstanderne både med beina og kjeften, så det kommer nok.

Når neste MLS-sesong sparkes i gang våren 2018, blir det med en rekke kjenninger for spesielt Stabæk-fansen.

For i tillegg til Keita i New York Red Bulls, spiller Nicolai Næss og Ola Kamara i Columbus Crew. Og fra 2018 vil Bob Bradley, som i 2013 ledet Keita, Næss og Stabæk til seriebronse, stå på trenerbenken for det nyoppstartede laget Los Angeles FC.

– Det eneste jeg bryr meg om er at laget mitt kommer til sluttspillet, men det er litt spesielt med Bob. Jeg setter veldig stor pris på tiden med ham, sier Keita.

Siden LA går inn i den vestlige MLS-avdelingen og New York er i den østlige, må et eventuelt sluttspill til for at Keita skal få møte sin gamle sjef.

– Vålerenga er klubben jeg skylder noe

Siden han forlot Strømsgodset til fordel for polske Lech Poznan i 2014, levd et omflakkende fotballiv. Etter to låneopphold i Stabæk, ett i Strømsgodset og nå sist i Vålerenga, håper Keita nå å bli værende i New York i mange år fremover.

– Dette ser det ut som et sted hvor jeg kan få stabilitet på karrieren, og et sted jeg kan være i flere år, forteller kantspilleren.

Keita har ikke lagt skjul på at han ikke trivdes i Polen. Vålerenga har han derimot kun gode ting å si om, til tross for at at oppholdet langt på vei ble ødelagt av skader.

– Det er en klubb som ga meg alt, og så fikk jeg ikke betalt dem tilbake og levert som jeg ville. Jeg er veldig lei meg for det. Så langt i karrieren det klubben jeg føler jeg skylder noe, sier han.