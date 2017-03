Keita klar for Vålerenga: – Et bra sted for meg

Den tidligere Stabæk- og Strømsgodset-spilleren Muhamed Keita (26) er klar for Vålerenga på lån.

Det bekrefter Vålerenga, som melder at spilleren var til stede på trening allerede denne fredagen, og at han har bestått den medisinske sjekken. Låneavtalen varer ut juni 2017, men Vålerenga har sikret seg forkjøpsrett på spilleren.

– Jeg er glad for at jeg endte opp et sted med folk jeg kjenner fra før av. Jeg føler meg veldig trygg på at det er et bra sted for meg å være akkurat nå, sier Keita til VG.

– Vålerenga er et lag jeg tror kan gjøre det veldig bra. De har kvaliteter på mange plasser og et trenerteam som vet hva de driver med og som har vunnet Eliteserien før. De vet hvordan de skal bygge et lag til å bli et vinnende lag, sier han.

– Formen er ikke på topp

Han ønsker ikke å snakke om hva han kommer til å gjøre når låneavtalen utløper til sommeren. Hvorvidt han har vært i kontakt med andre Eliteserie-klubber, ønsker han heller ikke å kommentere.

– Jeg er glad for at jeg kan begynne å spille fotball igjen. Formen er ikke på topp, men jeg vet at jeg kommer fort i form så det skal jeg få orden på ganske kjapt, sier Keita.

Han var utlånt til Strømsgodset i første halvdel av forrige sesong, før han tilbragte høstsesongen på lån i Stabæk. Siden 2014 har han vært tilknyttet polske Lech Poznan, der han vant ligaen i sin første sesong, men siden har han kommet på kant med klubben.

– Jeg vil ikke tilbake dit. Alt var dårlig der. Spilletiden. Det sosiale. Livet. Alt. Hele pakka. Det var møkk, sa Keita til VG i januar, da han var på desperat jakt etter ny klubb.

– En livsglad gutt

Han reiste til USA for å se på forholdene i Minnesota United, men det ble aldri noe av. I februar kunne han opplyse at han befant seg i Drammen og var «enig om mine personlige betingelser» med en utenlandsk klubb, men det ble ikke noe mer ut av det.

– Forhandlinger andre steder har ikke gått som forventet. Jeg har ikke blitt enig med klubber som jeg har snakket med, sier Keita.

Keita spilte 125 kamper og scoret 18 mål for Strømsgodset mellom 2008 og 2014. Dermed er han godt kjent av Vålerenga-trener Ronny Deila, som ledet drammensklubben i nøyaktig samme periode.

– Hva kan du tilføre Vålerenga?

– Jeg tror de fleste vet hva jeg kan tilføre så det gjenstår bare å se. Det er masse gode spillere der, så jeg må tilføre det laget trenger, ikke spille mitt eget spill. Jeg må gjøre laget bedre, da synes jeg bedre også, sier Keita.

– Keita kommer til å tilføre oss kreativitet, erfaring, fart og ikke minst humør. Han er en livsglad gutt med veldig gode ferdigheter, sier Ronny Deila til Vålerengas hjemmeside.