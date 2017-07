Keita klar for New York Red Bulls

Muhamed Keita er ferdig i både VIF og Lech Poznan. Nå fortsetter 26-åringen karrieren i USA.

Den amerikanske MLS-klubben New York Rangers bekrefter på sine hjemmesider at Keita er klar for klubben.

– Han er en rutinert spiller som kan spille spiss eller kant. Vi tror hans ferdigheter passer bra til MLS og vår måte å spille på, sier klubbens sportsdirektør Denis Hamlett.

Etter det VG erfarer har Keita og New York-klubben jobbet med detaljene rundt overgangen i flere uker. Nå er han omsider klar for klubben.

– Jeg ser frem til å spille for dere, og vise hva jeg kan gjøre med ballen, sier Keita i en video på klubbens hjemmeside.

Den Gambia-fødte gutten oppvokst i Drammen har ikke lagt skjul på at han mistrivdes i Polen.

– Jeg vil ikke tilbake dit. Alt var dårlig der. Spilletiden. Det sosiale. Livet. Alt. Hele pakken. Det var møkk! sa Keita til VG i januar.

Den gang fortalte han at han hadde sagt nei til millionlønninger far flere klubber og at han ikke ville spille i den norske Eliteserien.

26-åringen havnet likevel i Vålerenga i mars, men tidligere ble det klart at Oslo-klubben ikke ville benytte seg av opsjonsavtalen med polske Lech Poznan.

Før sesongen var det en offensiv og optimistisk Keita som ankom Eliteserien. Der hevdet han at Vålerenga hadde en bedre angrepsrekke enn Rosenborg, og gikk samtidig ut og kalte Pål André Helland for en tulling:

Pål André Helland var ikke vond å be, og inngikk et veddemål med den da nysignerte Vålerenga-spilleren.

VG laget sak før den 17. serierunden i Eliteserien, hvor stillingen var 22-12 i favør Rosenborg når det gjelder antall scoringer signert angrepsrekka.

Tidligere har Pål André Helland vært ute og ertet Keita for stillingen:

Keita har vært opptatt av å spille et sted hvor han også kan trives utenfor banen.

I januar var Keita på besøk i USA for å se på forholdene i flere MLS-klubber. Nå søker han altså lykken i den største byen i USA.

Han blir dermed lagkamerat med blant andre Bradley Wright-Phillips. Tidligere har blant andre profilerte spillere som Tim Cahill, Thierry Henry og Juan Pablo Ángel vært i klubben.