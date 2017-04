SKIEN (VG) Sondre Rossbach (21) kom hodestups inn i ligastarten, fikk tre baklengs på Lerkendal og en 3-er på VG-børsen. Nå er han tilbake for alvor.

– Sondre ble kastet inn med bare en treningskamp etter operasjonen. Nå får vi igjen for at vi spilte med ham fra starten på sesongen, mener Odd-sjef Dag-Eilev Fagermo etter 1-0-seieren over Tromsø - der målvakten hadde en stor del av æren for at gjestene måtte dra hjem uten poeng.

– Hofte-operasjonen var helt nødvendig. Den vil frigjøre energi for Sondre, mener Fagermo.

Sondre Rossbach var banens bestemann i Skien mandag, ikke minst takket være en mirakelredning da Aron Sigurdarson fikk ballen servert fra Gjermund Åsen – og «alle» så ballen i Odd-målet.

– Det er sånne redninger du har lyst til å gjøre mange av. Når den blir avgjørende i tillegg, er det en god følelse, sier Rossbach til VG.

– Å komme inn i garderoben og bli gratulert av gutta, det er godt.

Sondre Rossbach sier at han ikke trente stort før han ble kastet inn mot Rosenborg i serieåpningen, men er glad for at han har fått spille og fordi kampformen nå er inne.

– Jeg er fornøyd med å ha holdt nullen to ganger, men i de to andre kampene har vi sluppet inn for mange mål. Uansett tenker vi bare fremover nå. Vi skulle gjerne hatt flere poeng...

– Du tok mange riktige valg om du skulle ta ned eller bokse innlegg?

– Det er sånn som er avhengig av kampformen, bli trygg på beslutningene, bli tøff i hodet. Jeg var enda tryggere i dag, og lover å være det også fremover.

– Var det en heldig seier?

– Jeg vil ikke si at det var en heldig seier, men det var en jevn kamp som vippet i vår favør.

Ikke minst takket være Odd-keeperen...

Odd står dermed med seks poeng på fire kamper, et stykke bak planen.

– Vi skulle jo ikke tape mot Stabæk, men det går ikke an å spille fotball på den banen, sier trener Fagermo om Nadderud.

Tromsø sto med sju poeng av ni mulige før besøket i Skien. Trener Bård Flovik var fryktelig skuffet over tapet.

– Vi bør kanskje vinne, i hvert fall ha poeng. Vi dominerer voldsomt de første 25 minuttene av 2.omgang. Vi føler oss litt snytt. Men stang-ut handler også om kvalitet, innrømmer Flovik.

– Vinnermålet var et fantastisk treff av Riski. Det er vanskelig å gardere seg mot.