ULLEVAAL (VG) (Vålerenga – Sandefjord 1-2) Oslo-gutten Flamur Kastrati (25) senket Vålerenga på egenhånd og jublet så intenst at han fikk gult kort for provoserende adferd.

Det spilte nok mindre rolle for Skeid-produktet som reiste til Twente som 17-åring. Med to scoringer sikret han tre livsviktige poeng for et Sandefjord som har hatt marginene mot seg i de to første seriekampene.

Og han jublet som om det nettopp sto om liv og død ute på Ullevaal-gresset.

– Han er glad for å score, men han hadde vel ikke trengt å gjøre det akkurat der, sier Herman Stengel om feiringen til VG.

– Det var ikke ment mot Klanen eller noe som helst. Tar de det sånn, så beklager jeg på det sterkeste. Jeg hadde veldig mye følelser som måtte ut. Det var andre ting, ting som er personlig, forklarer Kastrati til pressen på Ullevaal, før han får spørsmål om å beskrive seg selv som type.

– Jeg er rå. Jeg bremser ikke i duellene, jeg liker å plage stopperne og jeg liker meg inne i boksen. Sånne ting blir det situasjoner av hele tiden av, sier Kastrati.

Sandberg på bærtur



Kastrati er født og oppvokst i Oslo, men måtte til Sandefjord for å holde liv i Eliteserie-karrieren – etter en nedadgående karrierekurve i Strømsgodset og et korttidsopphold i Aalesund.

– Jeg har hatt to tunge år, og jeg skal gjøre mitt beste for å komme tilbake i toppform, sier tomålsscoreren.

Han scoret også i serieåpningen mot Lillestrøm, men den gang tapte Sandefjord kampen på overtid.

Borte mot Vålerenga holdt det helt inn etter at han headet inn seiersmålet 73 minutter ut i kampen. VIF-keeper Marcus Sandberg var på bærtur utenfor 16-meteren og tapte en duell med Håvard Storbæk. Storbæk la inn i feltet der Kastrati stupte frem og nikket ballen inn i det tomme målet.

– Hva skal jeg si... Vi er ikke på jobb akkurat, oppsummerer en skuffet Stengel overfor VG.

– Det går sakte og vi spiller uten selvtillit. Så stepper vi opp i andreomgangen, men så får vi den utvisningen. Da blir det vanskelig, legger Stengel til.

Før seiersmålet hadde det meste handlet om Jonatan Tollås Nation (26): Midtstopperen lagde straffespark til Sandefjord, utlignet for Vålerenga – og ble så utvist.

Utvisningen en snau halvtime før slutt var sterkt ødeleggende for et Vålerenga som var i ferd med å feste grepet på Sandefjord – etter at hjemmelaget leverte en svært svak første omgang.

Kastrati jublet på seg gult kort

Tollås Nation fikk først gult kort da han felte Håvard Storbæk og Sandefjord fikk straffespark etter 37 minutter. Kastrati satte straffesparket i mål via stolpen og jublet så provoserende foran Vålerenga-fansen at dommer Rohit Saggi ga ham gult kort.

VIF skapte ikke en eneste målsjanse før pause mot de nyopprykkede vestfoldingene. Gjestene bet godt fra seg på Ullevaal og var farligst før pause.

Men like etter pause headet Tollås Nation inn en godt slått corner far Herman Stengel. I starten av andre omgang var det langt mer trøkk over Vålerenga, men da midtstopperen fikk sitt andre gule kort etter å ha felt Pau Morer, ble det vanskelig.

Mot ti mann grep Sandefjord sjansen og fikk seiersmålet ved Kastrati. Han jublet godt og lenge foran egne supportere etter sin andre scoring, men ikke lenge etterpå valgte Lars Bohinen å bytte ut banens beste spiller. Kanskje redd for at spissen skulle pådrå seg nok et gult kort.

Vålerenga kom seg til noen brukbare muligheter på slutten, men det var slett ikke ufortjent at Sandefjord vant kampen. Syv minutter før slutt ble gjestene snytt for straffespark da Abdoulaye Seck nikket mot mål, og Robert Lundström «reddet» forsøket med hånden.

Straffe ble det ikke, men Sandefjord innkasserte uansett årets første seier i Eliteserien.

