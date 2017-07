VG har snakket med fire, erfarne eliteseriespillere om psykisk helse, takhøyden for å stå frem om man sliter og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

En undersøkelse gjennomført av FIFpro i 2015 viste at 43,3 prosent av 119 norske fotballspillere har slitt med angst og depresjoner.

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation mente tallene var alarmerende.

Han får støtte fra Morten Morisbak Skjønsberg, Ruben Gabrielsen, Steffen Hagen og Tor Arne Andreassen.

Bakgrunn: Fire av ti toppspillere innrømmet psykiske problemer

Skjønsberg mener NFF må engasjere seg

– Jeg har jo snakket med forskjellige spillere om sånt. Men det er vanskelig å si hvor høy takhøyden egentlig er, og om hvor mange som brenner inne med sine problemer, sier Morten Morisbak Skjønsberg til VG.

KAPTEIN: Morten Morisbak Skjønsberg avbildet før årets sesong. Foto: Frode Hansen , VG

Skjønsbergs tidligere lagkamerat, Torstein Andersen Aase, er blitt en ressursperson for NISO som arbeider med å senke terskelen for å si ifra om man har behov for hjelp.

– Torstein var jo og snakket på NISO-møtet, og da snakket vi om dette i garderoben etterpå. Det er veldig viktig at de som sliter snakker med folk. Det kan være medspillere, fysioterapeuten, treneren eller andre i støtteapparatet. Hvis det skulle være nødvendig, så får man få inn proffe folk.

Skjønsberg sier han er overrasket over hvor høye tall det er snakk om.

– NISO er jo i gang med noe på dette området, men hvis tallene er så høye bør kanskje NFF engasjere seg og bruke ressurser på å samarbeide med NISO for å bedre et sånt type tilbud.

Samtidig mener han klubbene har et stort ansvar, ettersom mange spillere bor langt borte fra venner og familie.

– Det må stilles større krav til klubbene om å gjøre mer for å ta vare på menneskene de henter hit. Det er ikke nok å plassere dem i en sokkelleilighet med PlayStation, sier 34-åringen og utdyper:

– Det bør lages en helhetlig plan for hver spiller, der det stimuleres til aktiviteter, språkkurs, skolegang og lignende. Slik vil hverdagen kunne bli mindre ensformig, det sosiale nettverket større, i tillegg til at man får tankene over på noe annet enn fotballen.

Se også: Behandlet syke – snakker om verste tilfellet

Gabrielsen: – Skremmende

Molde-spiller Ruben Gabrielsen reagerer på tallene i undersøkelsen.

– Det er skremmende, sier 25-åringen.

Selv har han ofte vært en av de yngre gutta i både Lillestrøm og Molde. Nå er han kaptein for Ole Gunnar Solskjærs lag.

– Jeg forstår jo at folk synes det er press, kanskje særlig de yngste. Man er ung og man vil oppnå mye. Jeg har prøvd å se på det som en positiv greie, men når det går over til angst og depresjoner ... Det er ikke bra altså, sier Gabrielsen.

KAPTEIN: Ruben Gabrielsen forsøker å få frem et budskap til dommer Svein Oddvar Moen under kampen mot Aalesund på Color Line Stadion den 8. juli i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Jeg tror det kan handle litt om overgangen fra man er best på et juniorlag og spiller for å ha det gøy, til at det plutselig handler virkelig om de tre poengene. Du er kanskje ikke den spilleren som du var da du spilte juniorfotball. Du får mer ansvar og får høre det om du ikke gjør jobben.

Han forteller at de har én mann i klubben som man går til om trenger hjelp.

– Marcus Andreasson er en fyr som ordner ting om du sliter. Det kan være hva som helst. Vi kaller han bare «Mr. Fixer». Han fikser følelser, han fikser leilighet og er en fyr som tar seg tid til folk, sier Gabrielsen.

Se også: Everton-spiller innlagt – får massiv støtte

Andreassen: – Skal ha baller

Tor Arne Andreassen i FK Haugesund tror terskelen for å si ifra om at man sliter, kan være for høy.

– Du skal ha baller nok til å tørre og gjøre det når du sliter. Det er gjerne det som er problemet også, at man stenger det inne til det bikker over, sier Andreassen.

Sportslig leder, Jostein Grindhaug, forteller at Haugesund har engasjert en ekstern samtalepartner.

– Jeg vet ikke hvordan andre har det, men vi har sett det har vært nødvendig for enkelte spillere å ha en samtalepartner. Det kan løse opp i ting, om det er private forhold eller fotballmessig.

Andreassen sier at livet som fotballspiller ikke er «en dans på roser», som mange tror.

SCORING: Tor Arne Andreassen feirer 2-0-målet mot Aalesund den 16. juli. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

– Fotballen er et tøft miljø, for alle vil spille, alle vil opp og frem. Du konkurrerer med medspilleren om en plass, så du lever under et konstant press.

34-åringen tror skadeavbrekk kan virke forsterkende på mørke tanker, ettersom man kan falle litt ut av treningsgruppen.

– Det er ikke overraskende, for du durer på i et konkurransemiljø og alt handler om å få resultater hele veien. Du lever under et veldig press fra alle kanter, så det er ikke overraskende sånn sett, sier Andreassen.

Hagen: – Forventninger over alt

Odd-kaptein Steffen Hagen mener spillerne lever med et press om å levere hele tiden. Han lister opp en rekke punkter.

KAPTEIN: Odd-kaptein Steffen Hagen avbildet underveis i oppgjøret mo Sandefjord den 27. mai i år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Vi er på korte kontrakter, man kan miste plassen på laget, man kan risikere å få veldig tøffe tilbakemeldinger fra trener, som kan være tøft. Spesielt i ung alder. Man får karakter i avisen, man har fans som ikke alltid har positive meninger, og man kan være redd for å skuffe lagkamerater om man presterer dårlig eller driter seg ut. Det er forventninger over alt som man må leve opp til, mener Odd-kapteinen.

Han mener at de erfarne spillerne i de ulike klubbene må gå foran i gruppen og ta ansvar.

– Det er klart at dette ikke er for alle, og jeg er mest opptatt av å ufarliggjøre det hele. Jeg tror det er viktig å ha etablerte spillere som kan gi råd og støtte, og at man har en trener som lærer seg spillerne å kjenne og ser at spillere kan ha ulike behov når det gjelder tilbakemeldinger og det å legge på eller ta av press.