Jekyll & Hyde-opptreden fra Haugesund – rotet bort tomålsledelse

(Haugesund–Stabæk 2-2) Toni Ordinas må ha funnet noen magiske ord i pausen. Stabæk ble rundspilt i første omgang, men kom ut som et helt nytt lag i andre.

– Elendig, helt grusomt, sier Ohi Omoijuanfo om Stabæks opptreden i første omgang.

Tidligere i uken hadde Stabæk få problemer med å knuse Aalseund og ta seg videre til kvartfinalen i cupen, men fikk tradisjonen tro langt større problemer da de søndag tok turen til Haugesund.

De siste ti oppgjørene i ligasammenheng mellom disse klubbene har endt med åtte Haugesund-seiere og to poengdelinger, og heller ikke søndag klarte Stabæk å bryte den vonde trenden i Haugesund-by.

Det var en skikkelig Jekyll & Hyde-opptreden fra Bærumsklubben. Stabæk-spillerne gikk slukøret i garderoben på stillingen 0-2, men kom ut av garderoben revitaliserte og revansjelystne. For etter at Liban Abdi og Tor Arne Andreassen ordnet både 1- og 2–0 i favør Haugesund, så det ut som kampen var punktert.

Så våknet Ohi.

Tre drømmeminutter for Stabæk



Vakkert kombinasjonsspill i og rundt Haugesunds 16-meter endte med en avslutning fra Hugo Vetlesen. Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit, som på dette tidspunktet hadde hatt en rolig kamp, hang med på notene, reddet, men ga en farlig retur. Der var Eliteseriens toppscorer på rett plass til rett tid, og reduserte for gjestene.

Det var Ohis 13. scoring denne sesongen.

– Det er i boksen man scorer mål, og det er der jeg er, oppsummerte Eliteseriens målkonge etter kampen.

Bare tre minutter senere fullførte bortelaget opphentingen. Luc Kassi slo et lekkert innlegg med utsiden av foten. Inne i feltet ventet Raymond Gyasi, som steg til værs som den flygende hollender og stanget inn utligningen.

Stabæk unngikk dermed tap i Haugesund, og vil nok kampen sett under ett være fornøyde med å ha reddet poeng etter en skrekkelig førsteomgang.

Ohi hyllet Stabæks mentalitet etter opphentingen, og det samme gjorde Stabæks manager Toni Ordinas.

– Andre omgang er strålende, den er jeg veldig stolt over. Vi har til og med sjanser nok til å vinne kampen, sier han, før han går løs på en Ohi-hyllest:

– Jeg tror folk fokuserer for mye på Ohis scoringer. En spiss skal score, det er hans oppdrag, men Ohi er fantastisk god defensivt. Han vinner dueller og jobber hardt, og derfor blir han mer og mer komplett som spiss.

Det var toppscorerens nettsus som startet Stabæks opphenting, men det så lenge ut som alle poengene skulle bli værende i Haugesund.

Og det var drømmescoringenes aften på Haugesund stadion.

EN HVITKLEDD ARMÉ: Haugesund-spillerne på vei tilbake etter å ha feiret Liban Abdis 1-0-scoring. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Volleyekspert Andreassen



Et energisk hjemmelag tok nemlig umiddelbart kontroll over oppgjøret, og fikk tidlig lønn for strevet. Kampen var bare ni minutter gammel da Sayouba Mandé leverte en hårreisende klarering, som landet i beina på Liban Abdi.

Haugesunds nummer syv tok et par touch før han på vakkert vis banket ballen i det lengste hjørnet fra 25 meter.

Men Haugesund-festen var langt fra over. Vi skulle få nok en drømmescoring, den andre bedre enn den første.

– Jeg kjenner med en gang at jeg treffer ganske godt, så da var det bare å få den litt til side for keeper og håpe at den går inn, og heldigvis gjorde den det.

Veteranen Tor Arne Andreassen har blitt en slags volleyspesialist. Han banket inn en vakker scoring på halvspretten i siste kamp før sommerpausen mot Aalesund, og i dag gjentok han bedriften, dog uten spretten.

Alexander Stølås kom rundt på venstrekanten, sendte i vei et innlegg som dalte i en vakker bue ned på høyrebeinet til venstrebeinte Andreassen, som på kontant og vakkert vis banket ballen i mål.

På det tidspunktet så Haugesund svært komfortable ut, men det skulle ikke holde. Både hjemme- og bortelaget blir dermed stående med 26 poeng hver, og uavgjort var et rettferdig resultat etter at lagene hadde én omgang hver.

– Jeg har ingen god forklaring, men det er elendig fotball i 2. omgang. Vi henger ikke sammen. Vi lykkes ikke med planen vår, og relasjonene stemmer ikke. Det er tynt, sier Haugesunds kaptein Vegard Skjerve til Eurosport etter kampen.